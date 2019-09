PARTAGER International 7 Cup de Marrakech : Joue comme un Pro !

Du 29 Novembre au 1er Décembre 2019, plus de 500 amoureux du ballon rond originaires des quatre coins du monde seront réunis dans le Grand Stade de Marrakech pour un tournoi international de football d’entreprise à 7 dans des conditions de Pro et ce, à l’initiative de Abdellah Marrakchi et Jalil Fredj, les organisateurs de cette étonnante compétition.

Suite à l’énorme succès des 2 premières éditions de novembre 2018 & Avril 2019, qui ont rassemblé 30 équipes et plus de 350 joueurs, l’International 7 Cup de Marrakech peut se targuer d’être déjà considéré comme l’événement incontournable du football d’entreprise dans le monde. C’est dire comme cette édition d’hiver est attendue avec impatience par tous les fous du foot d’entreprise.

En effet, quel fan, n’a pas rêvé de pouvoir, un jour, pratiquer son sport préféré dans les mêmes conditions que les plus grandes stars du ballon rond ?

Un week-end de Pro

Le temps d’un week-end, tous les participants vivront pleinement leur passion dans de véritables conditions de pro dès leur installation à l’hôtel Kenzi Rose Garden 5*. Ils seront en effet tout de suite mis dans le bain, dès le vendredi 29 Novembre, avec un « dîner pro », de quoi préparer leur corps à la dure compétition du lendemain.

Après un petit-déjeuner tout aussi pro, ils partiront en bus avec leur équipe au Grand Stade de Marrakech et leur coach, direction les vestiaires et surtout la grande pelouse où ils devront donner le meilleur d’eux-mêmes et surtout ne rien lâcher, sous les yeux de leurs supporters et de la presse.

Le soir, c’est le moment tant attendu de la remise des prix, sous le crépitement des flashes des photographes, et une soirée de gala avec spectacle.

Le dimanche 1er Décembre, tous les joueurs seront à nouveau réunis pour partager un petit-déjeuner qui sera assurément riche en émotions puis il faudra repartir et reprendre le quotidien… jusqu’à la prochaine édition. Les photos et les vidéos permettront assurément de partager ces inoubliables souvenirs avec tout leur entourage mais elles ne pourront pas rendre pleinement compte de la magie et de l’esprit du foot qui auront régné tout au long de ce tournoi et des soirées.

Qui participe à l’International 7 Cup de Marrakech ?

Tous les amateurs de football, peuvent s’inscrire avec leur entreprise. Une belle façon, pour ces établissements, d’encourager la motivation de leurs collaborateurs, de développer l’esprit d’équipe tout en offrant une opportunité de voir briller leurs couleurs sur les plus hautes marches du podium du foot d’entreprise.

Qui organise l’International 7 Cup de Marrakech ?

Il fallait des grands fous de foot pour mettre sur pied ce bel événement. Abdellah Marrakchi et Jalil Fredj expliquent en ces termes leur motivation : « Managers d’entreprises et amoureux de notre pays, nous mettons des joueurs de football d’entreprise dans la peau d’un professionnel le temps d’un week-end autour d’un tournoi magique au Grand Stade de Marrakech. Notre ambition est de promouvoir le tourisme à travers le football loisir qui réunit des millions de pratiquants à travers le monde ».

Ils sont soutenus par les icones du football marocains : Merry Krimau, Mustapha El Haddaoui, Erraji Fakherddine.

Hommage

A chaque édition, l’International 7 Cup de Marrakech tient à rendre hommage à un grand nom du football marocain afin de rappeler à nos jeunes que ce sport bénéficie, au Maroc, d’une riche et longue histoire, forgée par des talents d’exception.

A l’instar de l’hommage rendu à Hassan Aksebi, lors de la première édition, de l’hommage à titre posthume, au « Maestro » Abdelmajid Dolmy à la 2ème édition, nous rendrons hommage à la 3ème édition à Mohamed Timoumi, ballon d’or africain en 1985 qui a survolé par son talent et sa classe le football marocain et international.

Road to Marrakech

Pour cette 3ème édition, L’international 7 Cup de Marrakech lance le « Road To Marrakech » en France en partenariat avec les centres Z5 (centre de foot Zidane) et le Five.

Des Play-off seront organisés durant le mois d’octobre dans plusieurs centres de foot partout en France, les vainqueurs de chaque étapes se retrouveront pour un Play-off final à Paris et l’équipe vainqueur représentera les centre z5(Zidane) et le Five à l’international 7 Cup de Marrakech.

Une Dizaine d’équipe étrangère déjà

L’international 7 Cup a d’ores et déjà reçu la confirmation de plus d’une dizaine de prestigieuses équipes d’entreprises étrangères pour la 3éme édition du 29 novembre au 1er décembre dont : Inditex (Barcelone), Dassault Aviation (Paris), l’hôtel Ritz (Paris) et l’hôtel Crillon (Paris).