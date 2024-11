La compagnie maritime espagnole Baleària a transporté cette nuit un dispositif de 75 professionnels et 25 véhicules d’extraction d’eau en provenance du Royaume du Maroc vers Valence pour réaliser différentes tâches d’assistance et de nettoyage dans les municipalités espagnoles touchées par la goutte froide (ou Dépression Isolée en Altitude). En collaboration avec le gouvernement du Royaume du Maroc, la compagnie maritime a facilité le transfert, depuis Tanger Med vers Motril, de matériel de pompage des eaux usées ainsi que l’acheminement d’un groupe de professionnels de la Protection Civile originaires de différentes régions du pays, telles que Rabat, Casablanca, Tanger, Tétouan, Fès, Agadir, Kénitra et Meknès.

Cette initiative s’ajoute aux autres actions solidaires que la compagnie espagnole mène depuis le premier jour de la catastrophe en coordination avec les autorités. Baleària a mis sa flotte à disposition pour le transport d’équipes et de services d’urgence des territoires non péninsulaires vers l’Espagne pour accélérer l’arrivée d’aide spécialisée et humanitaire dans les localités sinistrées de la province de Valence.

HZ

