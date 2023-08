Le groupe Intelcia a signé une convention avec le Ministère de l’Inclusion Économique, la Petite Entreprise, l’Emploi et les Compétences ainsi que l’ANAPEC dans le cadre du Programme « Awrach 2 ». L’accord prévoit qu’Intelcia recrute 4 000 nouveaux collaborateurs à court et moyen terme au Maroc, contribuant ainsi de manière significative à la création d’emplois du Programme

« Awrach » qui vise 150 000 emplois en 2023, dont 50 000 emplois d’insertions durable.

L’ANAPEC soutiendra Intelcia dans le sourcing et le recrutement, tandis que le Ministère fournira les ressources nécessaires pour la montée en charge et la formation professionnelle. Cette convention de 3 ans devrait renforcer la croissance du groupe, favorisera son ancrage territorial et sa politique de développement de l’employabilité.

