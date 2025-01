Dans un contexte où le bien-être en entreprise est devenu un enjeu central pour les employeurs et les collaborateurs, Intelcia a organisé une conférence sous le thème « Well-Being Washing : et si le bien-être en entreprise tuait la vraie quête de sens ? ». L’événement, qui s’est tenu sur le site InTown d’Intelcia, a rassemblé experts et professionnels afin d’examiner l’authenticité des initiatives de bien-être et leur impact réel sur l’épanouissement des salariés.

Un débat au cœur des préoccupations contemporaines

Le bien-être au travail est aujourd’hui présenté comme un facteur clé d’attractivité et de rétention des talents. Cependant, certaines initiatives peuvent parfois être perçues comme superficielles, voire déconnectées des attentes réelles des collaborateurs. Cette conférence a permis d’explorer les limites de ces démarches et de poser la question de leur véritable contribution à la quête de sens dans le travail.

Nadia Ben Bahtane, responsable de la marque et de l’engagement chez Intelcia, a ouvert la discussion en soulignant que la notion de bien-être en entreprise dépasse largement la mise en place d’espaces de détente ou d’événements ponctuels. « Le bien-être doit être une démarche sincère et cohérente, intégrée dans la stratégie globale de l’entreprise », a-t-elle affirmé.

Bien-être et quête de sens : des notions complémentaires

Naoual Chichaoui, Chief People Officer d’Intelcia, a mis en lumière l’importance de travailler sur des fondations solides pour garantir un bien-être durable. Elle a insisté sur le fait qu’un véritable bien-être passe par une attractivité sincère, un accompagnement personnalisé, des perspectives de développement professionnel et un climat de travail bienveillant.

« Le bien-être ne doit pas être une façade. Il doit être pensé de manière holistique, en tenant compte des besoins réels des collaborateurs », a-t-elle précisé. Elle a également insisté sur l’importance de donner aux employés des opportunités de formation et d’évolution afin qu’ils puissent trouver un véritable sens à leur travail.

Saad Berrada, directeur général d’Intelcia pour le Maroc et la Tunisie, a apporté un éclairage sectoriel en soulignant que l’outsourcing présente des défis spécifiques en matière de bien-être. Il a notamment évoqué la nécessité d’adapter les plannings et d’offrir des conditions de travail flexibles afin de répondre aux attentes des collaborateurs. « Le bien-être ne peut pas être standardisé, il doit être adapté aux réalités du secteur et aux besoins spécifiques de chaque équipe », a-t-il expliqué.

L’importance de l’écoute et de l’engagement des collaborateurs

L’un des axes majeurs de la conférence a été l’importance de l’écoute active des collaborateurs pour éviter le Well-Being Washing. Les intervenants ont souligné que l’efficacité des initiatives de bien-être repose sur leur alignement avec les attentes et les aspirations des salariés.

Chez Intelcia, cette approche se traduit par des dispositifs d’écoute variés : enquêtes régulières, focus groups, échanges informels via les « cafés matins ». « L’écoute doit être continue et authentique. Il ne suffit pas de recueillir des avis, il faut aussi agir en conséquence », a précisé Saad Brada.

Naoual Chichaoui a ajouté que la co-construction des initiatives de bien-être avec les employés est essentielle pour garantir leur pertinence. « Nous devons cesser de considérer le bien-être comme une série d’actions descendantes. Il faut impliquer les collaborateurs dans leur élaboration pour qu’ils se les approprient véritablement », a-t-elle insisté.

L’impact de l’intelligence artificielle sur le bien-être et la quête de sens

Un autre point abordé lors de cette conférence a été l’évolution du bien-être au travail à l’ère de l’intelligence artificielle. Les intervenants ont mis en avant le fait que l’IA, loin d’être une menace pour l’emploi, peut au contraire libérer du temps pour des missions à plus forte valeur ajoutée et renforcer l’engagement des collaborateurs.

Saad Berrada a expliqué que l’automatisation des tâches répétitives grâce à l’IA permet aux équipes de se concentrer sur des aspects plus enrichissants de leur travail. « L’IA doit être perçue comme un levier de transformation positive, facilitant le quotidien des collaborateurs et leur permettant de se recentrer sur des interactions humaines de qualité », a-t-il conclu.

Une approche stratégique du bien-être en entreprise

La conférence s’est terminée sur une réflexion commune : pour être efficace et bénéfique, le bien-être en entreprise doit être intégré dans une vision stratégique à long terme, et non réduit à des actions ponctuelles ou à une simple vitrine marketing. Les entreprises doivent ainsi s’assurer que leurs initiatives répondent réellement aux besoins des collaborateurs et participent à une amélioration durable des conditions de travail.

