Intelcia vient d’obtenir la certification Top Employer, devenant ainsi le premier outsourceur au Maroc à recevoir cette distinction. Cette reconnaissance vient consacrer l’engagement du groupe en faveur d’un environnement de travail de qualité et de pratiques RH alignées sur les standards internationaux. Intelcia rejoint ainsi un cercle restreint d’entreprises marocaines certifiées et s’inscrit parmi les 2 400 organisations distinguées dans 107 pays à travers le monde.

L’obtention de ce label repose sur un processus rigoureux d’évaluation mené par le Top Employers Institute. Celui-ci audite les pratiques RH des entreprises à travers une enquête approfondie portant sur 350 critères regroupés en six grands domaines, notamment la gestion des talents, l’environnement de travail, le recrutement, la formation et le bien-être des collaborateurs. Cette démarche vise à garantir que les entreprises certifiées offrent un cadre professionnel propice à l’épanouissement et à la performance.

Intelcia a choisi de se soumettre à cet audit non seulement pour obtenir une reconnaissance officielle, mais surtout pour confronter ses pratiques aux standards des grandes multinationales. Saad Berrada, directeur général d’Intelcia pour le Maroc et la Tunisie, souligne que ce choix répond à une volonté de transparence et d’amélioration continue. Plutôt que de rechercher un simple label, l’entreprise a souhaité mesurer la solidité de ses initiatives RH à travers une analyse détaillée de ses processus.

L’évaluation a mis en lumière plusieurs points forts d’Intelcia. L’axe « Purpose & Values » a été particulièrement salué, avec une note de 100 %, bien au-dessus de la moyenne mondiale de 90 %. Ce résultat reflète la capacité de l’entreprise à inscrire sa raison d’être dans ses pratiques quotidiennes et à garantir que ses collaborateurs s’y retrouvent pleinement. La stratégie d’écoute des employés a également été mise en avant, obtenant un score de 87 % contre une moyenne internationale de 80,5 %. Cette approche, qui repose sur une écoute active et un retour d’expérience systématique, permet d’améliorer continuellement les conditions de travail.

L’innovation dans la digitalisation des ressources humaines a aussi été reconnue, avec une note de 92 %, confirmant l’efficacité des outils mis en place pour simplifier et enrichir l’expérience des collaborateurs. Enfin, le bien-être au travail a été souligné avec un score de 82 %, dépassant la moyenne mondiale de 70 %. Cette performance témoigne des efforts constants d’Intelcia pour offrir un environnement professionnel où les salariés se sentent écoutés et valorisés.

Toutefois, l’audit a également révélé des axes d’amélioration sur lesquels l’entreprise entend concentrer ses efforts. L’intégration des nouveaux collaborateurs figure parmi les priorités identifiées. Bien que l’entreprise recrute chaque année un grand nombre de talents, certaines recommandations ont été formulées pour enrichir cette expérience, notamment par la mise en place de réseaux de parrainage entre employés. Par ailleurs, l’accompagnement des carrières devra être renforcé en responsabilisant davantage les managers et en développant des indicateurs de suivi plus précis.

L’expérience de formation constitue un autre point d’attention. L’audit recommande une personnalisation accrue des parcours d’apprentissage pour mieux répondre aux besoins individuels des collaborateurs et favoriser les échanges en communauté autour des thématiques RH et managériales. Enfin, le processus de départ des employés, ou off-boarding, doit être optimisé afin de maintenir un lien durable avec les anciens collaborateurs, à l’image des réseaux d’alumni dans les grandes écoles.

Saad Berrada insiste sur le fait que cette certification ne marque pas une finalité, mais plutôt un engagement à long terme. L’audit étant renouvelé chaque année, Intelcia poursuivra ses efforts pour maintenir ses points forts et progresser sur les axes identifiés. L’ambition du groupe est également d’étendre cette reconnaissance à d’autres pays où il est implanté, renforçant ainsi la portée de ses initiatives RH à l’échelle internationale.

