Institut Cervantes, hommage à Astor Piazzolla

Daniela García Gallardo et Adrián Guevara Navarro, un duo de pianistes argentins voués à la diffusion principalement du tango et de la musique académique argentine, se produit le 10 octobre 2019 à l’Institut Cervantes de Casablanca. Les deux pianistes développent une activité d’enseignement exceptionnelle à Córdoba (Argentine), dans différentes institutions officielles et privées, dans les domaines du piano et de la chorale. Ils se sont produits en tant que solistes et ont intégré des groupes musicaux dans des théâtres nationaux et internationaux. Ils ont également développé un travail intense dans la diffusion de la musique argentine dans leur pays et à l’étranger.

Daniela García Gallardo et Adrián Guevara Navarro présenteront un programme hommage au grand compositeur de tango Astor Piazzolla, considéré comme l’un des musiciens les plus importants du XXe siècle et le plus important compositeur de tango au monde.

Au programme : Muerte del Ángel, Milonga del Ángel, Estaciones Porteñas, Otoño Porteño, Invierno Porteño, Primavera Porteña, Verano Porteño, Soledad, Fuga y Misterio, Adiós Nonino, Libertango.