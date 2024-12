Le 5 décembre 2024, Mme Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, a présidé à Rabat la cérémonie d’installation de M. Zouhair Chorfi, nommé Président de l’Autorité Nationale de Régulation de l’Électricité (ANRE) par le Roi Mohammed VI, sur proposition du Chef du Gouvernement et à l’initiative de Mme la ministre. Cette nomination s’inscrit dans le cadre des réformes majeures entreprises pour moderniser et renforcer la gouvernance énergétique du Maroc.

La réforme de l’ANRE vise à aligner l’institution sur les avancées réalisées par le Maroc dans le secteur énergétique. Elle repose sur une refonte de son cadre légal et un élargissement de ses compétences. Outre l’électricité, l’ANRE sera désormais responsable de la régulation du gaz naturel, des énergies nouvelles telles que l’hydrogène et ses dérivés, ainsi que des activités liées à la production, au stockage, au transport et à la distribution.

Lors de la cérémonie, Mme Benali a souligné que cette étape marque un tournant décisif pour la gouvernance énergétique du Royaume. Elle a précisé que l’ANRE jouera un rôle clé dans la régulation de la chaîne de valeur énergétique, avec une vision intégrée soutenant la transition énergétique et le positionnement du Maroc comme un acteur majeur sur la scène régionale et internationale.

Les réformes en cours visent également à renforcer l’indépendance et l’efficacité de l’ANRE, afin qu’elle puisse assumer pleinement ses missions. Mme Benali a rappelé que ces efforts visent à accroître l’attractivité des investissements et à soutenir les projets stratégiques qui consolident le rôle du Maroc comme leader régional en matière de gouvernance énergétique durable. Ces initiatives s’inscrivent dans la continuité des Hautes Orientations Royales, qui privilégient une approche proactive et inclusive pour le développement du secteur énergétique.

Lors de son allocution, M. Chorfi a exprimé sa fierté et sa gratitude pour la confiance royale placée en lui. Il a réaffirmé son engagement à collaborer étroitement avec le Conseil et les équipes de l’ANRE pour mener à bien les réformes et garantir l’efficacité des régulations. Il a également souligné l’importance d’une coopération renforcée entre toutes les parties prenantes pour assurer le succès des initiatives en cours.

LNT

