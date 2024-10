L’initiative Orange Village, menée par Orange Maroc à travers sa Fondation, franchit une nouvelle étape importante dans son déploiement à Anamrou, dans la région d’Al Haouz. Ce projet, réalisé en partenariat avec la Fondation Essalam, vise à améliorer les conditions de vie des 600 habitants du village, en mettant un accent particulier sur les femmes et les jeunes.

Le projet comprend plusieurs axes, dont la rénovation d’infrastructures essentielles, telles que l’école primaire, ainsi que l’électrification du village. Par ailleurs, des programmes d’accompagnement économique sont en cours pour développer des activités locales génératrices de revenus, contribuant ainsi à un développement durable et inclusif.

Le Directeur Général d’Orange Maroc, M. Hendrik Kasteel, a exprimé sa satisfaction quant aux progrès réalisés : « Nous sommes extrêmement fiers de constater les premiers fruits de notre engagement à Anamrou. Ce projet concrétise notre volonté de contribuer à un développement positif et durable au Maroc. »

La Fondation Orange Maroc prévoit d’importants travaux d’amélioration des infrastructures du village. Ces travaux incluent la mise en place d’un système d’assainissement, le terrassement des ruelles, l’installation d’un éclairage photovoltaïque et une couverture réseau pour faciliter la connectivité des habitants.

En parallèle, l’accent est mis sur la scolarisation avec la reconstruction de l’école primaire, l’aménagement d’une bibliothèque, la rénovation de la cour et la construction de logements pour les enseignants. L’objectif est de créer un environnement éducatif propice pour les enfants et les jeunes d’Anamrou.

Le projet Orange Village ne se limite pas à la rénovation des infrastructures. Il englobe aussi le développement économique du village à travers la création de coopératives et d’activités génératrices de revenus. Parmi les projets identifiés figurent la production de plantes aromatiques, la valorisation des ruchers et la production de fromage. Ces initiatives visent à offrir aux habitants, et en particulier aux femmes, des opportunités économiques durables.

Un centre de développement des capacités des femmes et des jeunes sera également mis en place, afin de les accompagner dans leurs projets professionnels et de renforcer leur inclusion économique.

L’initiative Orange Village a également mobilisé de nombreux bénévoles, notamment à travers le programme « Orange Engage for Change ». Ces bénévoles ont participé activement aux actions menées à Anamrou, comme la distribution de dons, le reboisement et la dépollution de la vallée du douar. Leur engagement renforce la portée du projet et met en avant l’importance du volontariat pour un développement social inclusif.

LNT

Partagez cet article :