PARTAGER Inforisk : Une perte de chiffre d’affaires moyenne de 32% pour les entreprises marocaines en 2020

Les entreprises marocaines s’attendent à une baisse moyenne de l’ordre de 32% de leur chiffre d’affaires (CA) au titre de l’exercice 2020, sous l’effet de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), selon une étude d’Inforisk, présentée mercredi lors d’une visioconférence.

Intitulée « Impacts Covid-19 sur les entreprises, état des lieux, analyse et perspectives 2020 », cette étude, à laquelle ont participé plus de 2.029 entreprises des douze régions du Royaume, fait ressortir que les grandes entreprises, dont le CA dépasse 175 millions de dirhams (MDH), estiment qu’en 2020, leur activité devrait baisser de 25% par rapport à 2019, tandis que les très petites entreprise (CA moins de 10 MDH) prévoient un repli de 38%.

Par branche d’activités, Inforisk précise que les « Agences de voyage », les « Hôtels et restaurant » et la « Location de véhicules » seraient les plus impactées en 2020. En effet, ces trois branches s’attendent à une chute de leur CA de 2020 respectivement de 54%, 53% et 49%. Les branches d’activités les moins impactées seraient les Télécoms, l’agroalimentaire et la santé.

« Compte tenu des nombreuses variables existantes, les entreprises interrogées ont encore très peu de visibilité sur une éventuelle reprise de leur activité en 2021 », révèle la même source.

Au volet délais de paiement, ils se sont rallongés de plus de 60 jours pour 43% des entreprises, de 31 à 60 jours selon 22% des entreprises sondées, de 0 à 30 jours pour 15%, tandis que 20% indiquent que la crise n’a eu aucun impact sur les délais de paiements de leurs clients, indique l’étude.

En moyenne, les sociétés interrogées subissent une augmentation des délais de paiement de 60 jours depuis le début de la crise, d’après Inforisk.

Afin d’améliorer ces délais, l’étude a présenté une série de propositions émises par les entreprises sondées. Il s’agit d’imposer le respect des délais de paiement légaux et application systématique des pénalités de retard, d’appliquer des intérêts de retards pour les paiements au-delà de 120 jours, d’instaurer des sanctions pécuniaire pour les entreprises dépassant les délais et d’assouplir l’octroi de crédits bancaires. Inforisk préconise aussi le paiement en temps et en heure les marchés de l’Etat et la limitation de l’accès aux marchés publics pour toute entreprise ne respectant par les délais légaux ainsi que la non déductibilité de la TVA pour toute facture au-delà de 120 jours.

En ce qui concerne l’impact de la crise sur l’emploi, l’étude fait remarquer que les entreprises sondées envisagent une réduction des effectifs de plus de 50% en 2020. Celles des secteurs « Hôtels et Restaurant » et « Location de voitures » envisagent de réduire de 66% leurs effectifs actuels, alors que les entreprises de « l’industrie de textile » « Agences de voyages » prévoient des baisses respectives de 65% de 64%.

LNT avec MAP