PARTAGER Infinix offre gratuitement BeIN connect pour regarder les matchs de la CAN

Pour faire profiter les Marocains de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 et dans le cadre du lancement du nouveau Infinix Smart 3 Plus, Infinix a conclu un partenariat avec la société BeIN Media Group ; un réseau de télévision qatari diffusant au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Ce partenariat permet aux clients acquéreurs de l’Infinix Smart 3 Plus ou de l’Infinix S4 de regarder gratuitement l’ensemble des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 à travers l’application BeIN Connect téléchargeable sur les smartphones, smart Tvs et tout objet connecté.

L’offre est valable sur le site marchand infinixmall.ma ainsi que chez tous les distributeurs de la marque Infinix au Maroc, notamment Cosmos, Electroplanet, Biougnach, Infinix Park et tous les magasins de la chaîne Marjane Holding, auprès de qui, Infinix démarrera la commercialisation de sa large gamme de produits durant le mois courant.

LNT avec CdP