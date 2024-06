La Gigafactory de batteries électriques à Kénitra débutera ses opérations en juin 2026, selon une annonce faite par Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques. La convention d’investissement pour ce projet a été signée jeudi à Rabat entre le Maroc et le groupe sino-européen Gotion High-Tech.

Lors d’une table-ronde avec les médias, M. Jazouli a souligné l’importance de cette Gigafactory pour consolider la position du Maroc en tant que futur hub de la mobilité électrique. La convention d’investissement, d’un montant de 12,8 milliards de dirhams (MMDH), vise à créer un écosystème industriel complet pour la fabrication de batteries électriques à Kénitra.

La première phase de ce projet ambitieux prévoit une production de 20 GWh, avec une capacité d’exportation de 20 MMDH, et la création de 17.000 emplois directs, indirects et induits, dont 2.300 hautement qualifiés. À terme, la capacité de production atteindra 100 GWh, avec un investissement global de 65 MMDH, faisant de cette Gigafactory la première du genre dans la région Middle East & Africa.

M. Jazouli a mis en avant les avantages compétitifs du Maroc, notamment sa stabilité, la jeunesse de sa population, la qualité de ses infrastructures et les accords de libre-échange signés avec plusieurs pays, facilitant l’accès à un marché étendu et constituant une base solide pour l’exportation.

« Nous récoltons aujourd’hui les fruits de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI concernant les énergies renouvelables », a déclaré le ministre, ajoutant que « l’énergie verte est disponible au Maroc à un prix très compétitif ».

La Charte d’investissement offre un cadre clair et favorable aux investisseurs, a affirmé M. Jazouli, évoquant les retombées économiques de ce projet en termes d’emploi, de création de valeur et de devises. Il a souligné que la future Gigafactory aidera à préserver les emplois dans le secteur de l’automobile, en particulier avec la nouvelle réglementation de l’Union européenne pour une mobilité électrique d’ici 2035.

Le projet, soutenu par Gotion High-Tech, acteur majeur dans le secteur des batteries électriques et partenaire de Volkswagen, s’inscrit dans une série d’investissements mondiaux répondant à la demande croissante en mobilité électrique.

La cérémonie de signature de la convention a été présidée par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et a réuni plusieurs ministres et responsables, dont Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances, Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, Fatim-Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Faouzi Lekjaa, ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, et Zhen LI, président du Groupe Gotion High Tech.

La Gigafactory de batteries électriques de Kénitra s’inscrit dans la stratégie du Maroc visant à devenir un hub de référence pour l’industrie automobile et la transition énergétique. Le projet renforcera l’intégration du Maroc dans les chaînes de valeur internationales et soutiendra la transformation de son écosystème automobile vers l’électrique, générant ainsi une richesse durable au bénéfice de ses citoyens.

