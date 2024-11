Après le nouveau Kangoo, l’usine historique de la SOMACA vient de donner naissance à un autre Renault : le Kardian. Son industrialisation à Ain Sebaâ s’inscrit dans une étape clé de la stratégie de la marque Renault à l’international annoncé en 2023, à savoir le « Renault International Game Plan 2027 », ce qui est en mesure de renforce le rôle du Maroc comme plateforme industrielle majeure pour Renault Group.

Ce nouveau Renault « Made in Morocco » sera destiné au marché local et à l’export vers une quinzaine de pays notamment les pays du Golfe, les pays d’Afrique, ainsi que l’Ukraine et la Guadeloupe. Au Maroc, il sera commercialisé dès le mois de décembre prochain dans tout le réseau Renault.

Le nouveau Kardian est le premier des huit modèles de série révélé lors de l’annonce de l’« International game plan 2027 » de la marque Renault à Rio de Janeiro en octobre 2023 et dont la fabrication a débuté à l’usine de Curitiba (Brésil) et maintenant à la SOMACA.

Renault Kardian est un SUV compact et urbain du segment B. On retrouve l’ADN Renault inscrit au cœur de sa conception, à la fois dans son style et dans ses équipements. Le véhicule inaugure également la nouvelle plateforme modulaire et ultra polyvalente de Renault Group, qui permettra de développer une grande diversité de modèles, pour de nombreux marchés en dehors de l’Europe. L’ultra flexibilité de cette plateforme permet ainsi de proposer aux clients des carrosseries et des silhouettes très différentes.

Le lancement de la fabrication de Renault Kardian à la SOMACA s’accompagne d’une montée en gamme technologique, en particulier au niveau du département peinture avec l’intégration du procédé industriel « Bi-Ton », une première au niveau des usines du Groupe au Maroc. Ce nouveau procédé consiste à appliquer deux couleurs distinctes sur le véhicule pour différencier la carrosserie du toit et qui nécessite un grand degré de précision et des équipements spécifiques pour garantir la qualité et l’adhérence de chaque couche de peinture.

Pour le ministre de l’Industrie M. Ryad Mezzour, « avec l’intégration de Renault Kardian à son catalogue, la SOMACA joue pleinement son rôle sur l’échiquier industriel du Groupe à l’international ». Et d’ajouter : « Cette année, la SOMACA va dépasser un nouveau record de production avec plus de 100.000 véhicules, gage de son niveau de performance et de sa compétitivité. La SOMACA contribue à l’objectif du Groupe de porter la capacité de production du pôle industriel Maroc à 500 000 véhicules par an à l’horizon 2025 avec l’atteinte d’une capacité de production de 120 000 véhicules par an à fin 2024 ».

Pour sa part, le DG de Renault Group Maroc, Mohamed Bachiri, a indiqué que le lancement de la production du Renault Kardian marque une nouvelle étape dans le partenariat stratégique liant le Maroc au groupe Renault, « consolidant ainsi notre ambition commune de positionner le Royaume comme un acteur incontournable de l’industrie automobile internationale ».

Aujourd’hui, le Maroc est le deuxième pays de production de Renault Group au niveau mondial et représente 17% des ventes du groupe dans le monde.

