Le Maroc conforte son double leadership continental en 2024, selon la 12ème édition des Indices d’attractivité et de stabilité en Afrique de l’Institut Amadeus, réalisée en partenariat avec Casablanca Finance City Authority (CFCA).

« En 2024, le Maroc se distingue à nouveau en occupant la première position du classement de l’Indice d’attractivité et la seconde (gain d’une place par rapport à 2023) de l’Indice de Stabilité », précise l’Institut dans un communiqué, notant que ce double leadership continental témoigne de la résilience du Royaume et de la pertinence des stratégies de développement économique, incarnées par la Vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI en la matière.

En effet, le Maroc se distingue comme l’un des principaux récipiendaires d’IDE en Afrique, ce qui illustre de fait son attractivité économique, explique la même source, relevant que cette dynamique est également renforcée par une diversification économique pertinente, notamment grâce à des pôles industriels performants dans l’automobile, l’aéronautique et les énergies renouvelables.

En parallèle, le Maroc bénéficie d’un environnement des affaires attractif, porté par un cadre réglementaire clair, une offre pays pertinente, une fiscalité avantageuse et des infrastructures modernes, note le communiqué, soulignant que cette combinaison d’atouts stratégiques positionne le Royaume au coeur des flux d’investissements internationaux et conforte sa réputation de pôle économique et de stabilité sur le plan africain.

Il est à rappeler que depuis la création des Indices de l’Institut Amadeus en 2012, le Maroc est le seul pays nord-africain et la seule puissance économique du continent à maintenir un positionnement constant parmi les pays africains les plus performants au sein du classement de l’Indice de Stabilité.

« Cette performance inscrite dans la durée est l’illustration de la stabilité structurelle du Royaume, qui fait du Maroc l’un des pays africains les plus résilients et agiles face aux crises globales », relève la même source.

L’édition 2024 des Indices d’Attractivité et de Stabilité en Afrique met en lumière l’interdépendance essentielle entre la stabilité politique ou socio-économique et l’attractivité économique.

De fait, la résilience des institutions, une gouvernance stable et efficace crée un climat de confiance favorable aux investissements, attirant les capitaux étrangers et stimulant la croissance inclusive, fait savoir l’Institut, relevant que les défis liés à l’instabilité politique, aux tensions régionales et à la dépendance aux ressources naturelles rappellent, toutefois, la fragilité de certaines économies africaines.

A travers ses deux Indices, l’Institut Amadeus réaffirme l’importance d’une approche décloisonnée de l’analyse des réalités africaines, dans le but d’offrir aux investisseurs internationaux une grille de lecture pertinente et une perspective stratégique essentielle s’agissant du risque pays en Afrique.

Ces deux Indices permettent de suivre, à l’échelle de chaque pays, les dynamiques d’évolution ou de régression des performances économiques. Ils illustrent également l’engagement constant de l’Institut Amadeus à promouvoir le continent africain et à enrichir la compréhension de son paysage économique et de ses trajectoires de développement. Reconnus comme des outils de références, ces indices offrent une vision comparative et dynamique des performances des pays africains en matière d’attractivité et de stabilité. Ils permettent d’évaluer les trajectoires de l’attractivité économique et de la stabilité multidimensionnelle des pays africains, en intégrant plus de 70 sous-indicateurs issus de données internationales, de statistiques nationales et d’analyses des experts de l’Institut Amadeus.

LNT avec CdP

