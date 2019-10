PARTAGER Inclusion financière et finance verte, essentielles dans la lutte contre les changements climatiques

Bank Al-Maghrib et l’Alliance pour l’Inclusion Financière (AFI) ont organisé la Conférence internationale sur la finance verte le 30 octobre 2019 à Rabat. Lors de cet évènement, qui a réuni plus de 100 régulateurs et décideurs venant de 40 pays, les participants ont échangé autour de la contribution du secteur financier et de la finance inclusive à la lutte contre les effets du changement climatique.

Les risques liés au changement climatique, qu’ils soient physiques, générés par les événements climatiques extrêmes, ou de transition, induits par la mutation vers des modèles économiques à bas carbone, sont complexes à appréhender et à mesurer, a indiqué lors de son discours d’ouverture, le Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri.

« Cette complexité est accentuée en l’absence d’un langage ou d’une taxonomie commune permettant de distinguer les actifs verts et bruns, d’un manque de données suffisamment granulaires et d’outils d’évaluation de ces risques, dont la nature est certaine mais dont l’ampleur et les impacts sur le secteur financier restent mal cernés », a-t-il expliqué. Il a, à cet égard, noté qu’appréhender la problématique du changement climatique implique de comprendre les changements structurels qui vont devoir affecter le système financier et plus largement l’économie et qui vont interpeller Bank Al-Maghrib au niveau de la conduite de ses missions fondamentales, tant en matière de stabilité des prix, de stabilité financière que d’inclusion financière.

« Le renforcement de nos capacités en la matière, la coopération et le partage de connaissances à l’échelle nationale, régionale et internationale, sont en ce sens essentiels », a-t-il affirmé.

Compte tenu de sa position de leadership dans les domaines de la technologie verte et de la finance durable au niveau du continent africain, le Maroc est l’un des pays les mieux placés pour abriter une telle conférence et réunir les acteurs du secteur financier au niveau régional et international, expliquent les organisateurs.

Une vraie feuille de route

Les initiatives en faveur du verdissement du système financier au Maroc, a déclaré M. Jouahri, ont d’abord été individuelles et éparses avant d’être fédérées à travers l’adoption d’une feuille de route nationale engageant les acteurs publics et privés concernés, il y a maintenant, de cela 3 ans, à l’occasion de la COP22 à Marrakech.

M. Jouahri a, dans ce sens, relevé que Bank Al-Maghrib travaille actuellement à l’élaboration d’une directive réglementaire énonçant ses attentes dans ce domaine en tant que régulateur pour accélérer la prise en compte des enjeux climatiques par le secteur bancaire. « Nous nous apprêtons également à lancer, avec nos partenaires concernés une étude nationale sur les risques climatiques au Maroc avec l’accompagnement d’experts internationaux », a-t-il fait savoir.

De son côté, Dr Alfred Hannig, Directeur exécutif de l’AFI, a déclaré que cette Conférence mondiale sur la finance verte inclusive ambitionne de créer un espace d’échange et de collaboration autour des méthodes qui permettront aux décideurs et régulateurs financiers d’utiliser la finance verte inclusive pour résoudre les effets de l’urgence climatique. Cette action, a-t-il ajouté, requiert un engagement qui dépasse les frontières et les institutions. Ainsi, «conscients que l’urgence climatique est un domaine de convergence mondiale qui nous appelle à agir ensemble, nos efforts de collaboration vont au-delà des organisations et des réseaux et brisent les barrières internationales séparant les pays en développement de ceux développés», a-t-il souligné, rappelant que l’urgence climatique aggrave la pauvreté. Néanmoins, l’inclusion financière peut renforcer la résilience des individus, que ce soit face à une condition climatique soudaine et extrême ou aux incidences graduelles causées par les différents régimes pluviométriques, l’élévation du niveau de la mer ou l’intrusion de l’eau salée, ont expliqué les participants.

En tant qu’alliance internationale, leader en matière de politiques d’inclusion financière, l’AFI est le fer de lance de la finance verte inclusive, où se croisent l’inclusion financière et l’action contre le changement climatique. Il s’agit d’une approche unique qui cible les personnes les plus touchées par l’urgence climatique dans le but de renforcer leur résilience au changement climatique, a ajouté Dr Alfred Hannig. La politique de financement vert inclusif repose sur quatre piliers, nommés les « 4P » du financement vert inclusif, qui sont : Prestations, Promotion, Protection et Prévention.

Certes, des progrès évidents ont été réalisés à cet égard, mais la sensibilisation et le renforcement des capacités du secteur financier dans ce domaine, en particulier les banques centrales, demeurent impératifs, selon les participants à la conférence.

La finance verte inclusive fait partie du domaine d’action de trois groupes de travail de l’AFI et s’inscrit dans l’agenda du Groupe de travail sur la finance verte inclusive (IGFWG). Elle vient en complément des politiques et stratégies de financement vert du secteur financier mondial, telles que le Réseau pour l’écologisation du système financier (NGFS) et le Mécanisme d’échange entre pairs concernant l’action climatique (CAPE). En septembre 2017, les institutions membres de l’AFI ont ratifié l’Accord de Sharm El Sheikh sur l’inclusion financière, le changement climatique et le financement vert, et ce lors du Forum mondial sur les politiques d’inclusion financière (GPF) tenu à Sharm El Sheikh en Egypte. S’appuyant sur cet engagement, le programme d’action a été formalisé en novembre 2018 lors de la conférence tenue à Fidji sur la finance verte inclusive. Enfin, il est à souligner que le champ d’action de la finance verte inclusive s’inscrit dans le cadre de l’Initiative Climatique Internationale (IKI) du Ministère fédéral allemand de l’environnement, de la protection de la nature et de la sécurité nucléaire (BMU).

SB