La 8e édition des Impériales Week a ouvert ses portes mardi à Casablanca sous le thème « The Paradigm Shift – Business, People & Tech ». Cet événement, devenu incontournable pour les professionnels de la communication, du marketing et des médias, vise à analyser les mutations qui redéfinissent les dynamiques économiques, humaines et technologiques.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, a mis en avant le rôle crucial du capital humain dans la construction des nouveaux modèles économiques. « Nous sommes à un tournant historique. La compétitivité et la croissance des entreprises ne se basent plus uniquement sur le capital financier ou technologique, mais avant tout sur l’humain », a-t-il souligné.

L’humain, pilier central des nouvelles dynamiques économiques

Dans son allocution, M. Zidane a appelé à un investissement accru dans la formation des jeunes talents et à un accompagnement renforcé des entrepreneurs. « Nous devons répondre aux exigences d’un marché en constante mutation en dotant notre capital humain des compétences et outils nécessaires pour relever les défis de la transformation numérique et durable », a-t-il indiqué.

Le Maroc, qui se positionne comme un hub économique et technologique sur le continent africain, traverse une phase d’évolution marquée par l’essor des nouvelles technologies, l’intelligence artificielle, ainsi que la transition vers une économie verte et durable.

M. Zidane a affirmé que le gouvernement travaille sur plusieurs fronts pour rendre ces mutations bénéfiques à l’ensemble de la société. Il a cité, entre autres, la mise en place de programmes de formation axés sur les compétences du futur, le développement de l’entrepreneuriat et l’amélioration de l’infrastructure technologique.

Un moteur de développement

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a pour sa part mis en avant le rôle crucial des industries culturelles et créatives dans la croissance économique du pays. Dans un message lu en son nom par Mustapha Amedjar, directeur de la Communication et des Relations publiques au ministère, il a expliqué que la culture et la communication jouent un rôle essentiel dans la valorisation de l’image du Maroc sur la scène internationale.

Le ministre a détaillé plusieurs projets en cours, notamment la Cité du Gaming à Rabat et un salon spécialisé sur le gaming, visant à positionner le Maroc comme un acteur régional majeur dans ce secteur en pleine croissance.

Il a également annoncé les premières Assises nationales sur la publicité, qui se tiendront en 2025, dans le but de structurer ce secteur et de maximiser son impact économique. « Le secteur de la publicité est un levier transversal qui doit être pleinement intégré dans la stratégie économique du pays », a-t-il souligné.

Le président de l’Association Les Impériales, Anouar Sabri, a expliqué que cette édition se déroule dans un contexte de mutation accélérée, où les frontières entre business, technologie et humain sont de plus en plus interconnectées.

« Le thème ‘The Paradigm Shift’ repose sur trois axes fondamentaux : le business, les personnes et la technologie. L’innovation ne doit pas se faire au détriment de l’humain, mais plutôt en synergie avec lui », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que l’association a toujours été un espace de réflexion sur les tendances émergentes, permettant aux acteurs du secteur de s’adapter aux changements rapides du marché.

Récompenser l’excellence et l’innovation

L’un des moments forts de l’événement est la remise des trophées « Les Étoiles », qui récompensent les meilleures campagnes et initiatives du secteur de la communication et du marketing. Avec 8 catégories principales et 27 sous-catégories, ces distinctions mettent en avant les projets les plus innovants et impactants de l’année.

La cérémonie de remise des prix est accompagnée d’un Showreel des campagnes nominées, permettant aux professionnels du secteur de découvrir les tendances et les meilleures pratiques. Cet événement constitue également une opportunité unique de networking et d’échange d’expériences.

Outre les interventions officielles et les remises de prix, Les Impériales Week proposent de nombreuses conférences, tables rondes et ateliers interactifs. Ces sessions permettent aux experts de partager leurs visions sur l’avenir du marketing, de la communication et des médias.

L’édition 2025 met un accent particulier sur l’impact des nouvelles technologies, avec des discussions autour de l’intelligence artificielle, du Big Data, de la transformation digitale et des nouvelles stratégies de contenu.

Les Impériales Week 2025 veulent donc s’affirmer comme un rendez-vous essentiel pour anticiper les mutations économiques et technologiques. En plaçant l’humain, la technologie et le business au centre des discussions, cet événement contribue à façonner le futur du secteur au Maroc et en Afrique.

Avec une participation massive des professionnels et des décideurs, cette édition 2025 marque une nouvelle étape dans la transformation de l’économie marocaine vers une plus grande innovation et adaptabilité.

SB

