L’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) s’est déprécié de 0,7% en 2022 par rapport à 2021, selon Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC).

Cette baisse résulte des diminutions de 1,3% des prix des actifs résidentiels et de 1,7% de ceux des biens à usage professionnel, précisent BAM et l’ANCFCC dans leur récente note sur l’IPAI et la tendance globale du marché immobilier, notant que les prix des terrains ont augmenté de 0,7%,

Pour ce qui est du nombre de transactions, il a enregistré une diminution de 15,4% résultant de la baisse de 15,4% des ventes des biens résidentiels, de 18% de celles des terrains et de 9,8% de celles des biens à usage professionnel.

Au détail, le repli des prix du résidentiel reflète la baisse de 0,3% des prix des appartements et la hausse de 0,5% de ceux des maisons et de 0,3% de ceux des villas. Pour ce qui est des transactions, leur nombre a affiché un recul de 3,5%, reflétant des baisses de 4,2% pour les appartements, de 0,2% pour les maisons et une hausse de 27,5% pour les villas.

En glissement annuel, les prix du foncier se sont appréciés de 1,2% et les ventes ont diminué de 5,1%.

Concernant les prix des biens à usage professionnel, ils ont augmenté de 0,5%, avec une hausse de 0,5% pour les locaux commerciaux et de 2,4% pour les bureaux. Pour leur part, les transactions ont affiché un recul de 16,2%, reflétant des baisses de 16,8% pour les locaux commerciaux et de 12,5% pour les bureaux.

Par ville, les prix se sont dépréciés de 1,6% à Casablanca, de 0,3% à Rabat et de 1,4% à Tanger, alors qu’ils ont progressé de 0,5% à Marrakech.

Au quatrième trimestre de 2022, l’indice des prix des actifs immobiliers a enregistré une baisse trimestrielle de 0,7%, recouvrant des diminutions des prix du résidentiel de 0,8% et des terrains de 0,7% et une stagnation des prix des biens à usage professionnel.

En parallèle, le nombre de transactions a enregistré une baisse de 4,8%, reflétant le recul de 5,5% pour les biens résidentiels, de 1,3% pour les terrains et de 6,1% pour les biens à usage professionnel.

LNT avec MAP

