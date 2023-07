Les MRE restent une clientèle privilégiée pour les banques et les promoteurs, suscitant ainsi une attention particulière. Alors qu’ils reviennent en masse au pays pour les vacances estivales, beaucoup saisissent cette occasion pour concrétiser leurs projets immobiliers. Afdal.ma, le comparateur de crédit immobilier en ligne, révèlent les principales tendances des MRE en se basant sur leurs simulations.

La plateforme Afdal.ma révèle les aspirations majeures de ces acquéreurs à travers leurs simulations, esquissant ainsi le portrait d’une clientèle exigeante et ambitieuse.

Auprès de cette plateforme digitale, les MRE plébiscitent les projets immobiliers à long terme, comme en témoignent les résultats des simulations effectuées. En effet, près de 47% optent pour des durées de prêt comprises entre 16 et 25 ans. Les simulations sur plus de 25 ans représentent 17%. Les personnes actives dans le processus d’achat sont majoritairement des individus âgés de 30 à 40 ans, représentant 50% des simulations réalisées. Cela peut être assimilé à une volonté d’investir dans l’immobilier et de contribuer au développement économique du pays. Les MRE âgés de 40 à 50 ans sont également très présents, représentant 25% des simulations.

Les Marocains de la diaspora disposent d’une capacité d’endettement relativement élevée. Elle varie entre 1,5 million et 3 millions de Dhs pour pratiquement la moitié d’entre-eux (sur la base des simulations sur Afdal.ma). La capacité d’endettement monte jusqu’à 5 millions de Dhs voire dépasse ce seuil pour plus du quart (26%) des potentiels acquéreurs. Cependant, les recherches de financement portent en grande partie sur des montants compris entre 500.000 Dhs et 1,2 million de Dhs. Des montants qui sont calqués sur les prix des biens recherchés. Les MRE se positionnent principalement sur des biens immobiliers situés dans une fourchette de prix comprise entre 500 000 Dhs et 1,2 million de DH. Cette catégorie de biens représente 47% des simulations réalisées, révélant ainsi un intérêt marqué pour des biens alliant qualité et accessibilité. Par ailleurs, 25% des simulations concernent des biens d’une valeur située entre 1,5 million et 3 millions de Dhs. Ces préférences diversifiées soulignent les multiples opportunités offertes sur le marché immobilier marocain pour satisfaire les attentes des MRE…

H.Z

