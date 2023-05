Il y a des anniversaires qu’on aimerait simplement oublier. Le 16 mai 2003, quatorze terroristes kamikazes perpétraient l’attentat le plus meurtrier de l’histoire de notre pays. Le bilan est lourd, 45 personnes sont décédées, des centaines ont été blessées, des millions traumatisés. Cette date, marquée désormais au fer rouge du sang des victimes du terrorisme, ne doit pas être oubliée. Notre devoir de mémoire pour les générations futures exige que l’on s’en rappelle, que l’on en parle et que l’on s’en émeuve encore et toujours.

Cette date est aussi le témoin de ce que le Maroc a accompli en tant que Nation en réaction à cet événement tragique, dont les conséquences sont bien plus profondes qu’elles n’en paraissent. En 2003, les attentats du World Trade Center ont moins de deux ans, les Etats-Unis viennent de commencer leur invasion de l’Irak, Al Qaeda est sur toutes les lèvres. Le Choc des Civilisations prédit par Samuel Huntington en 1996 semble se réaliser sous nos yeux. Le Maroc est quant à lui dans une phase critique de son histoire, le Roi Mohammed VI entamant son règne au début des années 2000, le pays s’est à peine engagé dans une nouvelle voie de développement tracée par le Souverain.

L’ampleur des attentats du 16 mai, leur niveau d’organisation et de coordination, mais surtout l’embrigadement de la jeunesse marocaine, ont été révélateurs de nombreuses vérités sur notre pays, comme Sidi Moumen, le bidonville d’où viennent les kamikazes marocains, est devenu le symbole des conséquences irrémédiables de la misère qui côtoie la violence.

Alors oui, le Maroc a été traumatisé par ces attentats et a vécu un temps dans la terreur de leur récurrence. Mais, comme souvent, ces événements ont aussi eu un effet inverse que celui escompté par leurs commanditaires. Avec le recul de 20 années passées, l’État d’une part et la société de l’autre, ont œuvré à lutter contre les causes et les terreaux du terrorisme. La politique d’urbanisme pour la disparition des bidonvilles couplée au développement du logement social est un exemple de l’action profonde de l’État. De même, les fondations de structures d’accompagnement de la jeunesse, par l’expression culturelle notamment ou du sport, à l’image des centres culturels de Sidi Moumen, comme la mise en valeur de parcours de jeunes issus des mêmes contraintes mais qui ont pu trouver une autre voie, ont aidé à redéfinir la place de la jeunesse et à l’extirper des griffes de l’extrémisme.

La politique sécuritaire du pays a aussi été complètement transformée, à l’image de la création en 2015 du BCIJ, dont l’action a permis de démanteler près d’une centaine de cellules terroristes dans le pays. Ce chiffre n’est pas anodin et bien que nous nous soyons habitués à accueillir ces informations en se félicitant à peine de l’efficacité de nos services de sécurité, à la lumière des attentats du 16 mai, il est important de réaliser le chemin parcouru et les catastrophes évitées de justesse.

Qu’on veuille le reconnaitre ou pas, le Maroc a réalisé aussi un formidable parcours de consolidation démocratique depuis 2003. Les printemps arabes de 2011 et le mouvement du 20 février ont été des catalyseurs aussi de fractures politiques profondes de notre pays. L’effondrement idéologique de la gauche et la montée régionale de l’islamisme politique ont produit dix années de gouvernance du PJD, élu démocratiquement. Tous ces événements voient leur genèse dans l’horreur du 16 mai 2003 et attestent de la résilience d’un Maroc qui n’a pas fait l’autruche face aux réalités qu’ont révélé ces attentats.

Pour autant, les mêmes causes conduisant aux mêmes conséquences, force est de constater que malgré le chemin parcouru, la route est encore longue. Notre jeunesse est peut-être bien moins radicalisée et attirée par les discours haineux du terrorisme islamique, mais son désœuvrement est toujours réel et prégnant. Le chômage y fait des ravages, le manque de formation et de perspectives aussi, au bénéfice de la délinquance, de la violence, de la dépendance aux drogues. Une grande partie de notre jeunesse s’est aussi détachée de cette misère, notamment par une ouverture nouvelle au Monde que les réseaux sociaux lui ont procuré. Mais, elle fait face à une inexorable envie d’ailleurs, les yeux rivés vers d’autres cieux, avec le sentiment de mériter mieux.

Zouhair Yata

