PARTAGER IKEA annonce son nouveau catalogue et une baisse des prix

L’édition 2021 du catalogue IKEA ne ressemble pas au précédente et pour cause, le contexte sanitaire actuel que vie le monde et qui a changé nos habitudes.

« 2020 a frappé chaque foyer d’une manière ou d’une autre. Les effets se feront sentir pendant longtemps et il est peu probable que les choses reviennent bientôt à la normale. Au lieu de cela, nous sommes confrontés à une nouvelle norme. Une norme où la maison est plus importante que jamais… C’est pourquoi le catalogue IKEA de cette année a été créé comme un manuel amical et optimiste résolvant les problèmes, plein de conseils intelligents, d’idées pratiques et de petits changements abordables, ancrés dans la vraie vie à la maison », souligne la marque suédoise dans son communiqué.

C’est une façon de partager des connaissances, avec l’idée qu’une meilleure maison crée une meilleure vie quotidienne à la maison, explique la marque.

En 2018, engagé dans la vision de IKEA, «Améliorer un meilleur quotidien pour le plus grand nombre», IKEA Maroc a lancé une nouvelle stratégie d’accessibilité en continuant à réduire les prix chaque année, mais aussi en réduisant les prix de plus en plus de solutions plus pertinentes pour les Marocains.

«Nous avons traversé de nombreux défis qui ont remodelé le monde. Nos vies et tout ce qui nous entoure semblent être sens dessus dessous. De plus en plus de gens ont des budgets encore plus limités aujourd’hui. C’est pourquoi cette année, nous avons baissé nos prix plus que jamais, pour vous proposer vos solutions IKEA préférées à moindre coût. Nous avons également réduit les prix de nos services, afin que vous puissiez avoir tout ce dont vous avez besoin aux prix les plus bas. », déclare Adil Majd, Directeur du magasin IKEA.

En effet, la marque suédoise a baissé ses prix sur plus de 25 familles de produits, et également réduit les prix des plats proposés dans ses restaurants.

