L’IFA de Berlin, grand-messe annuelle de l’innovation, ouvre ses portes ce vendredi 6 septembre 2024, fêtant par la même occasion son 100ème anniversaire. Samsung, qui voit chaque année les choses en grand pour sa participation à l’événement, a choisi pour cette édition le slogan « AI for All », pour présenter sa vision du futur de la technologie à domicile, où l’IA équipe et assiste tous, humains ou objets connectés. Et si l’on sait que le géant coréen a fortement accéléré l’utilisation de l’IA dans ses appareils ces dernières années, le slogan choisi pour l’IFA 2024 annonce clairement la couleur : l’IA pour tous, cela signifie tous les utilisateurs, et tous les produits.

« Jamais auparavant dans l’histoire de l’humanité il n’a été aussi facile pour les consommateurs du monde entier d’utiliser une technologie aussi puissante au creux de leur main, dans leurs foyers, et dans leurs conversations. Nous assistons à une rencontre des esprits entre l’humain et l’artificiel, créant d’innombrables possibilités et des opportunités quasi illimitées », s’est enthousiasmé, à l’ouverture d’une conférence réunissant les médias du monde entier, Benjamin Bauer, Directeur du marketing pour Samsung Europe.

Pour Samsung, l’IA est appelée à s’imposer comme un soutien idoine au bien-être des consommateurs. Pour appuyer son propos, M. Bauer a expliqué : « Ce que nous avons appris dans nos recherches, c’est l’émergence d’une relation très forte entre l’utilisation fréquente de l’IA et les indicateurs de qualité de vie. Nous avons découvert que les utilisateurs fréquents d’IA sur mobile sont environ 1,4 fois plus susceptibles de déclarer une haute qualité de vie par rapport à ceux qui l’utilisent rarement. En fait, sur presque tous les indicateurs de qualité de vie, qu’il s’agisse des relations sociales ou de la santé physique, les utilisateurs fréquents d’IA se distinguent positivement. »

Dans un temple de l’innovation où Albert Einstein a donné le discours d’ouverture en 1930, Samsung a présenté sa conviction que l’IA est une technologie qui, comme avant elle la radio, la télévision, l’informatique, Internet, et les smartphones, va devenir un compagnon incontournable des consommateurs du monde entier. Et ces derniers, même si la grande majorité d’entre eux pensent, selon les sondages, comprendre cette technologie, pour Samsung, ils ne font qu’entre-apercevoir ses capacités : « L’IA a déjà le pouvoir de faire bien plus que simplement automatiser des tâches. Utiliser une IA inclusive et accessible peut améliorer la qualité de nos vies personnelles et nous aider à vivre de manière plus durable, changeant positivement l’équilibre de ce que l’humanité peut faire et accomplir », selon M. Bauer. Le pari de Samsung, qui vise dans le futur proche le chiffre de 200 millions de produits IA dans les foyers, est donc de faire de l’IA le fer de lance de l’ensemble, ou presque, de ses prochaines gammes de produits.

L’IA au service de la vie quotidienne

La conférence a vu défiler des collaborateurs de nombreuses divisions de Samsung, qui sont venus chacun présenter comme l’IA va accompagner la gamme de produits qu’ils représentent, depuis les appareils ménagers jusqu’à ceux du milieu hospitalier, en passant par le nouveau Samsung Ring, une bague en titane qui mesure le sommeil, les battements du cœur et autres indicateurs de santé, avec des résultats dont la justesse s’approche des équipements médicaux professionnels.

C’est ainsi que Samsung a introduit une gamme d’appareils électroménagers sur mesure, tels que les réfrigérateurs Family Hub et les combos lave-linge IA, dotés de fonctionnalités inclusives qui visent à rendre la vie quotidienne plus accessible. Ces appareils sont équipés de guides vocaux qui facilitent leur utilisation par les personnes malvoyantes ou par celles qui ont les mains occupées. De plus, Samsung a intégré une fonctionnalité de porte à ouverture automatique sur certains de ses modèles de lave-linge et de réfrigérateurs, permettant aux utilisateurs d’ouvrir les portes avec une simple pression légère ou même par commande vocale via Bixby.

Cette interactivité est renforcée par l’écosystème SmartThings, qui permet de contrôler les appareils domestiques de manière plus intuitive et fluide. Par exemple, il est possible de demander à Bixby des informations sur la météo et de lancer simultanément la machine à laver ou l’aspirateur robot.

L’IA pour une meilleure expérience visuelle

Samsung a également mis en avant l’accessibilité de ses téléviseurs Neo QLED 8K et 4K avec le mode Rolumino, qui améliore la clarté des images en amplifiant le contraste et la luminosité. Cette technologie permet aux personnes malvoyantes de mieux apprécier les contenus en ajustant automatiquement les paramètres visuels pour rendre les images plus distinctes. Nous avons pu également assister en exclusivité à des démonstrations des avancées prévues pour les prochaines générations de téléviseurs, un segment que Samsung domine depuis maintenant 18 ans. Les résultats, depuis la gestion intelligente des contrastes et couleurs au contrôle par l’IA du volume des conversations à l’écran, sont impressionnants, et devraient séduire les amateurs de cinéma à domicile.

Réduire l’impact environnemental grâce à l’IA

Samsung s’engage également à réduire l’empreinte environnementale de ses produits grâce à des innovations IA qui optimisent la consommation d’énergie. Le réfrigérateur hybride IA de Samsung combine un compresseur et une technologie de refroidissement Peltier, offrant une efficacité énergétique accrue. Cette innovation permet au réfrigérateur de mieux gérer sa consommation d’énergie, notamment dans des situations où il pourrait consommer davantage, comme lorsque la porte reste ouverte plus longtemps que d’habitude. Le système de refroidissement Peltier agit alors comme une source de refroidissement supplémentaire, garantissant une performance énergétique optimale.

Le combo lave-linge IA sur mesure de Samsung présente également des caractéristiques impressionnantes en matière d’économie d’énergie. Doté d’une technologie de pompe à chaleur, il offre une efficacité énergétique de grade A sur un cycle complet de lavage et de séchage. De plus, ce modèle consomme jusqu’à 20 % d’énergie en moins par rapport aux standards de grade A lors du lavage seul.

Nouvelles solutions pour la gestion énergétique à domicile

Samsung a introduit de nouvelles solutions pour la gestion de l’énergie à domicile, telles que le hub climatique intégré et l’unité de pompe à chaleur hydro, qui permettent de gérer de manière centralisée le chauffage et l’eau chaude. Ces unités se veulent non seulement faciles à installer, mais elles sont également dotées d’un écran tactile de 7 pouces détachable qui permet de contrôler et de surveiller l’énergie de manière plus pratique et intuitive.

L’écosystème SmartThings joue un rôle clé dans l’optimisation de la consommation d’énergie des appareils Samsung. Par exemple, le mode « SmartThings Away » permet de s’assurer que les lumières, la climatisation ou la télévision sont éteintes lorsque personne n’est à la maison. Ce mode peut être configuré pour s’activer automatiquement en fonction des routines quotidiennes ou lorsque aucun mouvement n’est détecté pendant une certaine période. Les appareils sur mesure dotés de l’IA peuvent également économiser davantage d’énergie en ajustant automatiquement les horaires de fonctionnement pour éviter les pics de prix de l’électricité, réduisant ainsi à la fois les coûts pour l’utilisateur et l’empreinte carbone.

Récompenses et intégrations pour encourager les économies d’énergie

Dans le cadre de ses efforts pour promouvoir l’économie d’énergie, Samsung a lancé un programme pilote intégrant les récompenses Samsung dans SmartThings Energy. Ce programme permet aux utilisateurs de gagner des tampons énergie lorsqu’ils économisent de l’énergie, tampons qui peuvent être convertis en récompenses Samsung et utilisés pour acheter d’autres produits de la marque, créant ainsi un cycle vertueux de consommation responsable.

Samsung a également élargi l’intégration de SmartThings au-delà des appareils domestiques traditionnels en collaborant avec des fabricants de véhicules électriques tels que Hyundai et Tesla. Grâce à ces partenariats, les utilisateurs peuvent surveiller et gérer leur production, stockage et utilisation d’énergie directement depuis l’application SmartThings, intégrant de manière transparente l’IA pour une gestion énergétique complète.

L’IA pour des ordinateurs ultra-performants

Samsung a présenté deux nouveaux ordinateurs portables IA : le Galaxy Book 5 Pro 360, développé en collaboration avec Intel, et le Galaxy Book 4 Edge, alimenté par Snapdragon. Ces appareils intègrent des processeurs IA avancés qui optimisent à la fois les performances et l’efficacité énergétique. Les nouveaux processeurs Intel Quad, utilisés dans le Galaxy Book 5 Pro 360, offrent une consommation d’énergie réduite de 50 % par rapport à la génération précédente, une amélioration de 30 % des performances graphiques et une augmentation de 18 % des performances CPU.

Ces ordinateurs portables ne sont pas seulement puissants, ils sont également conçus pour offrir des expériences IA avancées, telles que le traitement d’image avec regroupement de visages et l’upscaling de résolution via la fonctionnalité de remastérisation de photos. En novembre, une mise à jour gratuite ajoutera encore plus de fonctionnalités IA pour améliorer la productivité et la créativité des utilisateurs.

Engagement envers l’avenir avec des produits connectés

On l’aura compris, Samsung a mis en avant sa vision de l’avenir où l’IA joue un rôle central dans la création d’un monde plus durable, inclusif et interconnecté. De la maison à la mobilité, en passant par le travail et les loisirs, Samsung vise à répondre aux besoins évolutifs des consommateurs tout en minimisant l’impact environnemental. L’IA est perçue non seulement comme un outil d’automatisation, mais comme une force motrice qui transforme profondément les interactions humaines avec la technologie, ouvrant la voie à un avenir plus intelligent et plus responsable.

DNES à Berlin

Selim Benabdelkhalek

