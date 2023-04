Huawei a publié son rapport annuel 2022, indiquant des revenus de 642,3 milliards CNY et un bénéfice net de 35,6 milliards CNY pour l’année.

La société a également dépensé 161,5 milliards de CNY en R&D, représentant 25,1% de son chiffre d’affaires total annuel.

Le rapport souligne les défis externes et les facteurs indépendants du marché qui ont pesé sur les activités de Huawei en 2022, mais la société a maintenu sa viabilité financière et a continué à travailler avec plus de neuf millions de développeurs et plus de 40 000 partenaires de l’écosystème pour stimuler l’innovation.

«En 2022, un environnement externe difficile et des facteurs indépendants du marché ont constamment pesé sur les activités de Huawei », a déclaré Eric Xu, président tournant de Huawei, lors de la conférence de presse du rapport annuel de l’entreprise. « Contre vents et marées, nous avons continué à aller de l’avant, en faisant tout ce qui était en notre pouvoir pour maintenir la continuité de nos activités et servir nos clients. Par ailleurs, nous avons déployé beaucoup d’efforts pour accroître les rendements, ce qui nous a permis de générer un flux régulier de revenus afin d’assurer notre viabilité et de jeter les fondements d’un développement futur ».

Huawei se dit prêt pour l’année à venir, avec un portefeuille solide, un avantage concurrentiel unique et la confiance durable de ses clients et partenaires.

