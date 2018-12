PARTAGER Huawei partenaire de l’Institut National des Postes et Télécommunications

Huawei Technologies a annoncé l’organisation des « Huawei INPT Open Day », en partenariat avec l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT).

Présentée la semaine dernière sur le campus de l’école d’ingénieurs, l’initiative, centrée sur le thème des opportunités de stages et du développement de carrière, a permis aux futurs lauréats de découvrir l’univers de Huawei Technologies ainsi que sa vision des technologies de l’information et de la communication, annonce un communiqué du groupe.

La rencontre a ainsi été l’occasion pour Huawei Technologies d’identifier et de mieux connaître les nouveaux lauréats de l’INPT. Dans ce contexte, les équipes de la société – parmi lesquelles le vice-président et directeur de comptes, le directeur des ressources humaines, le directeur des solutions et le directeur des services d’ingénierie, entre autres – ont apporté aux futurs ingénieurs des réponses concrètes quant à leurs perspectives de carrière et aux tendances actuelles et à venir dans le secteur des technologies, poursuit le texte.

Convaincu que les technologies de l’information et de la communication sont devenues des facilitateurs de transformation pour les industries et des leviers de croissance pour les économies, Huawei Technologies est engagé depuis des années dans la promotion au Maroc d’un enseignement d’excellence dans le domaine des technologies, selon le management. La société a dans ce cadre développé des partenariats à l’échelle nationale et mondiale avec des universités de renom, dont l’INPT.

L’organisation de « Huawei INPT Open Day » n’est d’ailleurs que la première étape d’une série d’initiatives qui mettront prochainement à l’honneur les technologies de pointe au Maroc, conclut le communiqué.

LNT avec CdP