La première édition du « Morocco Data Center Summit 2024 » s’est déroulée à Casablanca le jeudi 7 mars, organisée par Huawei. L’événement a réuni des experts techniques et des personnalités importantes du domaine des centres de données au Maroc pour discuter des tendances actuelles, partager les innovations de Huawei et examiner les solutions pour un futur numérique plus durable.

Lors de son intervention, Jad Zhao, directeur général de Huawei Digital Power Maroc, a souligné la croissance rapide de l’industrie des centres de données, impulsée par la décarbonation, la numérisation et l’intelligence artificielle qui redéfinissent la société. Il a exprimé l’engagement de Huawei à construire des centres de données intelligents et à promouvoir le développement durable en collaborant avec les acteurs du marché pour adresser les défis présents et à venir.

M. Zhao a également mentionné que l’objectif du sommet était de mettre en avant l’expertise de Huawei dans le secteur des centres de données et de souligner l’importance de l’écosystème local de partenaires de Huawei.

Faouz Boutaleb Joutei, directeur du Data Center de Huawei Maroc, a indiqué que l’événement visait à présenter l’activité des centres de données au Maroc, les défis rencontrés par les clients et à explorer des moyens d’améliorer l’efficacité énergétique. Il a souligné l’opportunité pour Huawei de dévoiler les dernières technologies et solutions pour optimiser l’efficacité énergétique des centres de données et d’accompagner les clients dans leur dimensionnement.

Le « Morocco Data Center Summit 2024 » a marqué une étape importante pour Huawei dans son effort d’accompagner la transformation numérique au Maroc, démontrant son engagement à apporter une expertise avancée et à renforcer son réseau local, déclare-t-on auprès de l’opérateur.

Le programme comprenait des discussions sur les défis clés des centres de données, notamment leur rôle dans la transition écologique, l’importance de l’innovation technologique, et les meilleures pratiques pour améliorer leur performance et leur impact environnemental. L’événement a également mis l’accent sur le développement de centres de données intelligents et efficaces et sur le rôle crucial de la technologie dans la réalisation des objectifs environnementaux.

Pour les professionnels du secteur, ce sommet a offert une occasion de se connecter avec des experts de premier plan et d’explorer des solutions innovantes. Il a également permis aux leaders de l’industrie de partager des perspectives innovantes et de contribuer au développement rapide du secteur des centres de données au Maroc.

