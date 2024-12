En ligne avec ses engagements en faveur de la formation et de la promotion des compétences numériques, Huawei Maroc a officiellement lancé l’édition 2024-2025 de la ‘Huawei ICT Competition’. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme CODE 212, fruit d’une collaboration stratégique entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation et Huawei Maroc. Le roadshow national, entamé le 12 novembre dernier, a déjà parcouru plusieurs universités et établissements marocains majeurs à l’instar de l’Université Hassan II de Casablanca, l’Université Hassan 1er de Settat, l’Université Internationale de Rabat, l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, l’Université Al Akhawayn d’Ifrane, l’Université Moulay Ismail de Meknès et l’Institut National des Postes et Télécommunications de Rabat.

Poursuivant son itinéraire à travers le Royaume, la tournée a récemment fait étape à l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan, constituant un jalon important dans la sensibilisation des jeunes talents aux perspectives offertes par les technologies de l’information et de la communication (TIC). La rencontre a eu lieu au sein du centre CODE 212 de l’université, situé à l’École Nationale des Sciences Appliquées de Tanger, rassemblant plus de 100 étudiants issus de divers établissements de la dite université. Organisée sous l’égide de l’équipe Huawei Maroc, cette rencontre a permis aux étudiants de découvrir les opportunités de développement offertes par les programmes ‘Digitech Talent’ et ‘Huawei ICT Competition 2024-2025’ et de participer à des ateliers pratiques, conçus pour les initier à des domaines d’avenir comme le cloud computing, la sécurité réseau et l’intelligence artificielle.

Grâce à la plateforme Huawei E-Talent, les étudiants participants ont également bénéficié d’un accès gracieux à des cours certifiants régulièrement mis à jour par les experts de Huawei. De plus, ils ont eu l’opportunité de s’inscrire officiellement à la compétition, tout en bénéficiant d’une initiation aux parcours d’apprentissage et de préparation relatifs à la phase nationale de la ‘Huawei ICT Competition 2024-2025.’ Cette initiative leur permet d’acquérir des compétences de pointe en TIC et de renforcer leur employabilité dans ce domaine stratégique. La compétition constitue ainsi un tremplin pour des carrières prometteuses dans un secteur en pleine expansion, tout en favorisant l’innovation et la recherche de solutions aux défis technologiques actuels.

Le centre CODE 212, qui a accueilli l’événement, s’inscrit dans le cadre de la dynamique de réforme de l’enseignement supérieur, portée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation. La ‘Huawei ICT COMPETITION’ s’intègre parfaitement dans cette dynamique en offrant un cadre compétitif, stimulant et enrichissant pour les jeunes talents.

S’exprimant à propos de cette initiative d’envergure, M. Jason Chen, Vice-Président de Huawei Maroc, a souligné : « Huawei Maroc considère la ‘Huawei ICT COMPETITION’ comme une vitrine de son engagement pérenne en faveur de l’excellence académique et technologique. Forts de notre partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, nous sommes honorés de contribuer à l’essor des compétences technologiques des jeunes talents locaux autour d’un objectif unique : promouvoir la force numérique marocaine de demain. »

Le roadshow national, organisé en plusieurs étapes, reflète une approche inclusive et collaborative. Cette initiative mobilise non seulement les talents académiques, mais aussi les efforts conjoints du secteur public et privé pour relever les défis de la transformation numérique. Les prochaines étapes incluront des visites à l’Université Sultan Moulay Slimane, l’Université Chouaib Doukkali, l’Université Ibn Zohr et l’Université Cadi Ayyad, parmi d’autres institutions, afin d’élargir l’impact de ce programme à travers le Royaume.

Avec la ‘Huawei ICT COMPETITION’, Huawei Maroc s’inscrit dans une vision à long terme qui dépasse les frontières du Royaume. En collaboration avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, l’entreprise s’engage à élargir l’accès aux TIC et à former une nouvelle génération d’experts capables de relever les défis mondiaux.

Huawei Maroc réaffirme ainsi sa détermination à jouer un rôle clé dans le développement d’un écosystème numérique performant et durable. En investissant dans l’éducation technologique, l’entreprise contribue à transformer le paysage économique marocain tout en répondant aux besoins des marchés émergents. La ‘Huawei ICT COMPETITION’ reste une pierre angulaire de cette stratégie, offrant aux jeunes talents marocains une plateforme pour exprimer leur potentiel et contribuer activement à l’avenir du secteur des TIC.

Il convient de rappeler les performances exceptionnelles du Maroc lors de la dernière édition de la ‘Huawei ICT Competition’. En mai 2024, trois équipes marocaines ont brillamment représenté le pays lors de la finale mondiale à Shenzhen, en Chine. Elles ont remporté des prix ainsi que plusieurs distinctions prestigieuses, notamment le ‘Green Project Development Award’ et le ‘Women in Tech Award’, attestant de l’efficacité de cette initiative pour renforcer les compétences numériques. Ces succès inspirants réaffirment l’importance de tels programmes pour positionner les talents marocains sur la scène technologique internationale.

Huawei Maroc s’appuie également sur son programme ‘Digitech Talent’ pour enrichir les compétences des étudiants et leur ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles. À travers ce projet ambitieux, l’entreprise développe une communauté digitale dynamique, connectée et tournée vers l’avenir. Le programme ‘Digitech Talent’ va au-delà de la simple formation en créant des synergies entre experts, étudiants et institutions, renforçant ainsi l’écosystème numérique du Maroc.

À travers la ‘Huawei ICT Competition 2024-2025’, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation et Huawei Maroc réitèrent leur volonté de créer un impact solide et durable en tirant parti de l’innovation et de la collaboration. Leur collaboration bipartite est le reflet de leur détermination à contribuer activement à la réalisation des objectifs ambitieux du Maroc en matière de formation, de développement des talents TIC et d’inclusion numérique pour tous.

Cdp

