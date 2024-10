Huawei Maroc Huawei Maroc vient d’annoncer le lancement de ses programmes, « Back to School » et « Learn & Grow », visant à renforcer les compétences technologiques des jeunes et à promouvoir un écosystème digital inclusif. Ces programmes s’inscrivent dans la continuité du projet « Digitech Talent ».

Le programme « Back to School », en collaboration avec l’Agence du Développement du Digital et l’ICT Academy Support Center de l’Université Hassan 1er, propose une formation approfondie en Intelligence Artificielle (IA) destinée aux étudiants et professionnels marocains. Il a pour objectif d’initier les participants aux enjeux et opportunités de l’IA dans divers secteurs.

Parallèlement, le programme « Learn & Grow » a pour but de vulgariser les connaissances technologiques via des publications sur les réseaux sociaux et des webinaires mensuels. Ces sessions aborderont des thèmes variés tels que l’IA, le Big Data et le Cloud Computing, et offriront des formations certifiantes accessibles gratuitement sur la plateforme Huawei e-Talent.

S’exprimant à cette occasion, Jeremy Lin, Vice-Président Exécutif de Huawei Northern Africa, a déclaré que ces initiatives visent à dynamiser le paysage éducatif marocain et à préparer la jeunesse aux défis numériques futurs. « Notre objectif est clair : préparer la jeunesse à relever les défis numériques de demain tout en bâtissant une communauté innovante et inclusive », a-t-il affirmé.

