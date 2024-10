Huawei Maroc vient de signer une convention de partenariat avec l’Université Hassan II de Casablanca (UH2C). Cette initiative, fruit de la collaboration entre deux partenaires, vise à renforcer les compétences numériques des étudiants marocains grâce à des méthodes pédagogiques innovantes, afin de les préparer aux exigences d’un marché du travail en évolution. Ce partenariat s’inscrit dans la réforme de l’enseignement supérieur menée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, en accord avec le Plan d’Action pour le Changement et la Transformation de l’Enseignement Supérieur (PACTE ESRI 2030), explique Huawei dans son communiqué.

Le centre « Code 212 » offre une plateforme hybride et multidisciplinaire pour former les étudiants de l’UH2C dans des domaines d’avenir comme l’Intelligence Artificielle, le Cloud, les mégadonnées et l’Internet des objets (IoT). Grâce à des méthodes pédagogiques innovantes, il propose un environnement d’apprentissage alliant théorie et pratique, favorisant ainsi le développement du potentiel des étudiants. De plus, des ateliers intensifs sont organisés pour renforcer leurs compétences techniques et les préparer à jouer un rôle clé dans l’innovation technologique.

S’exprimant à cette occasion, M. Jason Chen, Vice-Président de Huawei Maroc, a souligné : « Nous sommes fiers de collaborer avec l’Université Hassan II de Casablanca pour lancer le centre ‘Code 212’. Ce projet incarne notre engagement envers l’éducation et l’innovation, et nous sommes convaincus qu’il jouera un rôle clé dans la formation des futurs leaders technologiques. À travers cette collaboration, porteuse de sens, Huawei Maroc entend promouvoir une formation d’excellence, tournée vers l’avenir et capable de former les experts qui accompagneront la transformation numérique du Maroc ».

Le partenariat entre l’UH2C et Huawei Maroc s’inscrit dans une stratégie visant à former les talents locaux à travers divers programmes éducatifs, notamment le programme « Digitech Talent ». Ce programme offre une plateforme d’apprentissage et d’échanges pour experts et étudiants, avec des formations conçues pour développer de jeunes talents et favoriser une communauté numérique inclusive et innovante.

