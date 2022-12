Le Maroc a toujours occupé une place importante pour Huawei, souligne l’entreprise dans son communiqué. Avec les perspectives de croissance qu’offrent les marchés africains, le Maroc se positionne comme un véritable hub et un levier de développement de l’activité du groupe dans les pays de l’Afrique subsaharienne.

A l’occasion de son évènement privé organisé à Rabat pour fêter ses 20 années d’actions et d’engagement dans le Royaume, Huawei Maroc est revenu sur son parcours de plus de 20 ans au Maroc et sur ses perspectives d’avenir, en présence de personnalités de renom et des partenaires majeurs de l’entreprise.

Dans le cadre de cette initiative, Wang Tao, Directeur Exécutif du Conseil d’Administration, Président du Conseil de Gestion de l’Infrastructure TIC, a déclaré : « Le succès de la digitalisation du Maroc n’est pas seulement important pour le Maroc mais aussi pour le continent africain, et ici à Shenzhen, en Chine, nous suivons de très près l’évolution du Maroc et le partenariat avec Huawei. Nous sommes fiers de travailler au Maroc et pour le Maroc ».

De son côté Jerry Cui, Directeur Général de Huawei Maroc, a affirmé : « Depuis plus de 20 ans maintenant, Huawei Maroc se veut être un acteur engagé et incontournable du paysage socio-économique marocain. Notre entreprise est animée par une vision stratégique claire, celle de continuer à travailler en synergie avec ses diverses parties prenantes et son écosystème en faveur de stimuler le développement de l’écosystème des TIC au Maroc. Nous nous sommes engagés à travailler au Maroc, pour le Maroc. »

Huawei Maroc a déclaré vouloir renforcer son accompagnement en faveur des jeunes talents marocains, notamment au travers du programme « Digitech Talent », en visant la formation, d’ici 2025, de 100 000 talents dans les domaines de la technologie et en organisant de nouveaux programmes de formation dédiés aux femmes ingénieures et aux fonctionnaires et en développant des partenariats fructueux avec les académies et universités au Maroc.

