Huawei Cloud Northern Africa a organisé la première édition du Morocco Media Cloud Innovation Forum 2024, un événement dédié aux avancées technologiques dans les secteurs des médias et du divertissement. Tenu le 17 décembre à Casablanca, cet événement a rassemblé des experts locaux et internationaux, des acteurs de l’industrie et des décideurs pour explorer les nouvelles tendances qui transforment le paysage médiatique.

Conçu comme un espace d’échange et de collaboration, le forum a présenté des solutions numériques proposées par Huawei Cloud pour accompagner la transformation du secteur. La journée a été marquée par des présentations interactives, des études de cas et des sessions de réseautage visant à stimuler les synergies entre les acteurs locaux et internationaux.

Les interventions ont mis en avant des outils de Huawei Cloud pour soutenir la transition numérique et favoriser une croissance durable dans les médias. Une étude de cas sur Mango TV a démontré comment cette plateforme a évolué pour devenir un écosystème numérique performant. Des solutions techniques permettant une diffusion fluide pour des événements de grande envergure ont également été présentées, avec une capacité d’accueil allant jusqu’à 20 millions de spectateurs simultanés.

L’événement a exploré l’impact de l’intelligence artificielle (IA) dans les médias, avec des exemples tels que China Youth Daily, où des avatars numériques en temps réel sont utilisés pour enrichir la création de contenu. Les participants ont pu mieux comprendre les opportunités qu’offre l’IA dans le journalisme et les médias.

Un déjeuner de réseautage a permis aux participants de développer de nouvelles relations professionnelles et de renforcer les collaborations existantes, tout en soulignant l’engagement de Huawei Cloud à soutenir un écosystème technologique dynamique au Maroc.

En clôture, Nicola Yuan, président de Huawei Cloud Northern Africa, a déclaré :

« Cet événement marque le début d’une collaboration durable avec les acteurs locaux pour développer des solutions adaptées aux besoins du marché marocain. Nous restons engagés dans la transition numérique du pays en promouvant l’intelligence artificielle, le cloud computing et des technologies performantes. »

LNT avec CdP

