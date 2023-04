La compétition Huawei ICT est de retour cette année avec plus de 1500 étudiants marocains de 60 établissements participants. Six équipes ont été sélectionnées pour la phase régionale, dans les catégories Cloud, Network, et Computing. Huawei souhaite développer les talents en TIC à travers des échanges et des compétitions entre étudiants. Cette compétition permet aux étudiants de développer leurs compétences en TIC afin de devenir les leaders de demain. Pour Huawei, l’engagement sociétal est un paramètre structurant de son modèle de croissance.

« Avec Huawei ICT Competition, notre entreprise fait un pas de plus vers la concrétisation de sa vision portant sur la création d’un monde mieux connecté et plus inclusif. Ce concours inédit a pour but de faciliter l’enseignement et l’apprentissage, de renforcer les compétences des étudiants dans les domaines technologiques et numériques et de célébrer l’innovation et l’excellence», souligne Faustin Xu, Directeur Général Adjoint de Huawei Maroc.

Lancé en 2019, le programme Huawei ICT Competition a enregistré jusqu’à présent, la participation de plus de 150 000 étudiants de plus de 2 000 universités et collèges dans 85 pays et régions. Les six équipes marocaines sélectionnées pour la phase régionale auront la chance de représenter leur pays lors de cette compétition prestigieuse.

