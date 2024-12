Selon le rapport trimestriel publié par IDC pour les trois premiers trimestres de 2024, Huawei a occupé la première position sur le marché mondial des objets connectés. Cette performance, qui s’appuie sur une augmentation notable des expéditions malgré un contexte global de baisse des ventes dans ce secteur, reflète la dynamique de croissance de l’entreprise et son positionnement concurrentiel.

Des performances marquantes en 2024

Dans un marché global marqué par une contraction des expéditions de dispositifs portés au poignet, Huawei a enregistré une augmentation de 44,3 % de ses expéditions mondiales par rapport à l’année précédente. Avec une part de marché mondiale atteignant 16,9 % et une forte présence sur le marché chinois, où sa part s’élève à 35,7 %, Huawei a consolidé sa position de leader au cours des trois premiers trimestres de l’année.

Ces résultats s’inscrivent dans un contexte de croissance soutenue du marché chinois, qui a enregistré une hausse de 20,1 % d’une année sur l’autre. Ils reflètent également l’intérêt croissant des consommateurs pour les technologies connectées, notamment dans le domaine de la santé et du bien-être.

Lancements de produits et innovations technologiques

En 2024, Huawei a enrichi son portefeuille d’objets connectés avec plusieurs produits notables, parmi lesquels la HUAWEI WATCH FIT 3, la HUAWEI WATCH GT 5 et la HUAWEI WATCH D2. Ces dispositifs se distinguent par des fonctionnalités spécifiques répondant à des besoins divers.

La HUAWEI WATCH D2, par exemple, propose une surveillance continue de la pression artérielle, tandis que la HUAWEI WATCH FIT 3 intègre des outils de suivi des calories et d’analyse nutritionnelle pour le bien-être général. La HUAWEI WATCH GT 5, quant à elle, combine le système avancé HUAWEI TruSense avec des fonctionnalités sportives, attirant l’attention de médias spécialisés et des utilisateurs.

Ces produits illustrent l’engagement de Huawei à intégrer des solutions technologiques avancées tout en répondant aux attentes des consommateurs en matière de design et de fonctionnalité.

Une stratégie de localisation pour une expansion internationale

Huawei a mis en place une stratégie de localisation afin de renforcer sa présence sur les marchés internationaux, notamment en Europe, en Amérique latine, en Asie-Pacifique, ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique. Cette approche repose sur des opérations adaptées aux spécificités locales et des initiatives marketing ciblées pour accroître la visibilité de ses produits.

Des ambassadeurs comme Sir Mo Farah et Pamela Reif ont été mobilisés pour promouvoir les produits connectés de Huawei, tandis que des événements de lancement dans des villes telles que Dubaï, Barcelone et São Paulo ont permis de renforcer l’engagement des consommateurs.

Huawei a également introduit des initiatives telles que « Light Up Your Rings » et « Tech with Love », qui mettent en avant l’utilisation de la technologie pour répondre aux besoins des utilisateurs dans des domaines tels que la santé et le bien-être.

