Huawei célèbre le nouvel an 2023 en lançant une campagne de promotion de plusieurs produits au profit des Marocains et ce du 26 décembre 2022 au 10 janvier 2023. Cette vaste opération concerne une large gamme de produits de Huawei comme les smartphones et les accessoires audio. Les consommateurs marocains peuvent bénéficier de ces réductions tarifaires et s’offrir des produits dotés des dernières technologies avancées en la matière, ou bien les offrir à leurs proches à l’occasion de la célébration du nouvel an 2023. Pour pouvoir y bénéficier, les clients peuvent se rendre aux différents magasins Huawei Experience Store (HES), ainsi que sur la plateforme en ligne : https://bit.ly/3hWpW1x .

Les promotions de fin d’année concernent ainsi une large gamme exceptionnelle de produits disponibles sur le marché marocain, comme le smartphone Huawei P50 Pro, l’un des smartphones haut de gamme phares de Huawei et qui sera encore plus accessible à plus de consommateurs désireux d’acquérir ce bijou de la technologie. En plus de la réduction du prix, la promotion du smartphone Huawei P50 Pro inclut les écouteurs sans fil à réduction de bruit, les Huawei FreeBuds 4i, qui seront offerts gratuitement.

D’autres produits innovants et demandés par les clients marocains sont aussi concernés par cette grande promotion du nouvel an. Il s’agit notamment d’objets connectés à l’instar de Huawei Watch GT 3, Huawei Watch Fit New, Huawei Band 7 et Huawei Watch Fit 2 Classic, ainsi que les accessoires audio Huawei FreeBuds 4 et HuaweiFreeBuds SE. Des cadeaux sont également proposés gratuitement par Huawei aux clients marocains qui achèteront les produits inclus par cette opération de promotion.

Cdp

Partagez cet article :