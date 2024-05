HPS, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de progiciels et de solutions de paiement, annonce l’acquisition de CR2, un acteur international majeur des progiciels de digital banking et de paiements basé à Dublin, en Irlande. Cette transaction stratégique souligne l’engagement de HPS à renforcer ses capacités dans le digital banking et les solutions de paiement, consolidant ainsi sa position de leader mondial dans ce secteur tout en continuant à créer de la valeur pour ses clients, partenaires, actionnaires et autres parties prenantes.

CR2, avec des bureaux à Dublin, à Dubaï, en Jordanie, en Inde et en Australie, est reconnue pour ses solutions innovantes de digital banking et de paiements. Grâce à sa plateforme phare, BankWorld, CR2 dessert plus de 90 banques dans plus de 50 pays, offrant une suite complète de fonctionnalités bancaires, de portefeuilles digitaux et de paiement. De plus, l’écosystème de partenaires de CR2 combine la confiance de BankWorld avec l’accès à des innovations fintechs tierces faciles à intégrer.

HPS considère les activités de CR2 comme très attractives et alignées avec son plan stratégique de croissance, AccelR8. HPS estime qu’il existe des synergies stratégiques entre les deux entreprises et que leurs solutions logicielles et capacités complémentaires aideront les clients nouveaux et existants à relever des défis de plus en plus complexes. L’opération consolide également la position de HPS en tant que leader sur le marché africain, grâce à sa présence dans les régions francophones, complétée par le succès de CR2 en Afrique anglophone et en Australie.

L’acquisition marque une étape stratégique importante dans le parcours de croissance de HPS, alors qu’il continue de mettre en œuvre son plan stratégique de croissance, AccelR8. CR2 devrait contribuer de manière significative à la performance financière de HPS, en offrant de nouvelles opportunités de revenus sur des marchés complémentaires. De plus, la combinaison des solutions bancaires de CR2 avec PowerCARD permettra à HPS de renforcer la valeur de son offre pour les clients actuels et nouveaux. La transaction devrait avoir un effet relutif sur le BPA au cours de la première année suivant sa finalisation, reflétant les synergies attendues. Au cours des 12 mois jusqu’en juin 2023, CR2 a généré un chiffre d’affaires de 23,8 millions d’euros.

Fort de son expérience réussie en matière d’acquisitions, notamment dans le domaine du switching au Maroc et avec les récentes acquisitions d’IPRC et d’ICPS, HPS continue d’étendre sa présence mondiale et de renforcer sa position de consolidateur de premier plan dans le secteur mondial des paiements. En entamant ce nouveau chapitre de croissance et d’innovation, HPS reste déterminé à offrir l’excellence en matière de paiements numériques, tout en respectant les normes les plus élevées d’intégrité et de service client.

Commentant cette acquisition, Abdeslam Alaoui Smaili, co-fondateur et CEO de HPS, a déclaré : « Aujourd’hui marque une étape importante dans la croissance continue de HPS. CR2 dispose d’un ensemble de capacités différenciées et passionnantes, qui conviennent parfaitement à HPS et ajoutent une profondeur et une ampleur significatives à notre plateforme. Les deux sociétés partagent une passion commune pour l’excellence dans les paiements numériques et pour la fourniture de solutions à haute valeur ajoutée aux clients. Avec des cultures similaires valorisant l’orientation client et la haute performance, nous croyons que HPS sera un excellent foyer pour CR2 pour prospérer et assurer une croissance à long terme. Au nom du conseil d’administration de HPS, j’ai hâte d’accueillir tous nos collègues de CR2 alors que nous unissons nos forces pour poursuivre sur notre forte dynamique à l’avenir. »

Fintan Byrne, CEO de CR2, a commenté : « Nous sommes ravis de rejoindre Abdeslam et l’équipe HPS. Ensemble, nous partageons une richesse d’expérience, une passion pour l’innovation et une concentration constante sur la réussite de nos clients. Cette transaction est une reconnaissance de ce que l’équipe de CR2 a créé et de l’opportunité de croissance future au sein de notre entreprise. Surtout, cela correspond à notre ambition continue à l’échelle internationale. Une plus grande envergure va nous donner plus d’opportunités d’investir et d’innover. Nous sommes dans une période passionnante pour travailler dans le secteur technologique des banques et des paiements numériques. Ensemble, nous sommes impatients de continuer à répondre aux besoins de nos clients et de toutes les parties prenantes en toute confiance. »

Evercore agit en tant que conseil financier exclusif de HPS pour la transaction. Norton Rose Fulbright et Matheson LLP agissent en qualité de conseil juridique de HPS. Les termes de l’acquisition ne sont pas divulgués. La transaction est soumise aux conditions réglementaires habituelles et devrait être finalisée dans les prochains mois.

LNT avec CdP

