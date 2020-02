PARTAGER Hôtellerie : Rénovation réussie pour le Kenzi Rose Garden

Marrakech se dote d’un nouvel hôtel 5 étoiles au cœur de son quartier Hivernage : le Kenzi Rose Garden. Grâce à la rénovation titanesque de la totalité de l’un des établissement-phares du Groupe, situé à Marrakech, ville touristique par excellence, cet hôtel se veut une signature d’élégance, dans un esprit Art Déco où règnent luxe et bien-être. En effet, depuis plus de 1 an et demi, le groupe a entamé une profonde rénovation de leur établissement pour finalement dévoiler le Kenzi Rose Garden. Une rénovation complète permettant à l’hôtel de continuer à rester un incontournable classique de la ville ocre. ‘‘Cet hôtel a été rénové de manière à offrir la meilleure expérience possible à ses résidents et visiteurs, que ce soit dans le cadre de séjours de villégiature ou encore de rencontres business.

Chaque espace est une œuvre singulière dont les tous petits détails et recoins ont été pensés pour le rendre unique et chaleureux, à l’image de la ville ocre au sein de laquelle l’hôtel a choisi adresse’’, dit-on auprès du Groupe Kenzi. En chiffres, l’ex-Kenzi Farah dispose de 384 chambres et suites, 3 restaurants (L’Orangerie, La Terrasse, Janna,) et un Room-Service ouvert 24 heures sur 24. Au menu aussi, des activités sportives sont orchestrées en continu par une équipe professionnelle dans le cadre d’espaces dédiés : 1 piscine intérieure chauffée, 2 piscines extérieures pour le farniente ou le bronzage protégé par les palmiers, 1 terrain omnisports; 1 mini-club avec sa pataugeoire et le kids-club. Une animation continue pour tous les âges. L’hôtel se dote aussi d’un centre de conférences de 1500m² pouvant accueillir jusqu’à 1 000 personnes.

LNT