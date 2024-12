Au Kenzi Hotels Groupe, les préparatifs vont bon train pour cette fin d’année 2024. Dans ses différents établissements hôteliers, le Groupe prépare à ses hôtes des souvenirs uniques et brillants comme l’éclat des fêtes, dit-on auprès de Kenzi, en ajoutant que pour cette année, les célébrations de fin d’année promettent d’être mémorables à travers les hôtels du Groupe, situés dans des destinations emblématiques telles que Marrakech, Casablanca, Tanger, Er-Rachidia, et autres.

Ainsi à Marrakech, au Kenzi Menara Place, le groupe a préparé un cadre enchanteur pour célébrer les fêtes autour d’une ambiance féérique grâce à une décoration raffinée, des événements exclusifs et une gastronomie d’exception imaginée par son chef. Tout a été prévu pour qu’il soit une invitation à créer des souvenirs inoubliables.

À Casablanca, c’est un réveillon de rêve qui est prévu au Kenzi Tower Hôtel : ‘‘Laissez-vous emporter par la magie d’un Nouvel An placé sous le signe de l’élégance et de la fête au Skies du Kenzi Tower…Une nuit inoubliable, où joie, musique et souvenirs éternels se conjuguent sous les étoiles scintillantes de Casablanca…Au Skies 27, l’ambiance est unique d’un dîner de gala animé et d’un cocktail de bienvenu…et Au Skies 28 une soirée inédite avec deux options : un dîner de gala animé ou une formule de Tapas Festives est au menu’’, dit-on auprès de Kenzi Tower, tout en notant que pour couronner cette expérience, une chambre avec petit déjeuner est offerte pour l’achat de deux dîners. Le groupe prévoit également pour cette fin d’année un ‘‘Brunch du 1er janvier’’ pour démarrer l’année en beauté avec un buffet raffiné à un prix correcte, ainsi que d’autres offres alléchantes…

À Tanger et pour célébrer la magie du Nouvel An, le Kenzi Solazur propose deux expériences culinaires uniques dans une ambiance festive inoubliable, soit un dîner de gala gastronomique au restaurant Jawhara permettant de savourer un menu raffiné tout en profitant d’animations variées mêlant traditions occidentales et orientales, avec des shows spectaculaires. La soirée se prolongera avec un DJ pour une fin de soirée vibrante. Cotillons et raisins de minuit seront au rendez-vous pour accueillir la nouvelle année dans la joie. A la carte aussi, un dîner bistronomique au restaurant Friends avec une ambiance décontractée et animée par un DJ idéal pour les amateurs de moments conviviaux. Cotillons et raisins de minuit complèteront cette soirée festive.

Le Kenzi Rose Garden offre une soirée d’exception sous le signe du raffinement avec un Cocktail autour de la piscine, un dîner gastronomique aux fruits de mer, une animation par des artistes de renom …

