Le dimanche 15 décembre 2024, la salle Cineatlas Rabat Colisée sera le théâtre d’un hommage poignant rendu à Nour-Eddine Saïl, une icône du cinéma marocain, à l’initiative de Nadia Larguet. Cet événement, organisé à la date anniversaire de son décès, s’inscrit dans une démarche empreinte de sobriété et d’émotion, à l’image de l’homme qu’il fut.

L’hommage sera marqué par la projection du court-métrage Black Screen, ainsi que par des extraits soigneusement sélectionnés de ses interventions les plus marquantes, témoignant de son influence et de sa vision unique pour le septième art. Une surprise inédite, soigneusement gardée secrète, viendra également ponctuer cette célébration. Ce rendez-vous est une invitation à revisiter l’héritage d’un homme qui a profondément marqué le paysage culturel marocain.

Un homme au service du cinéma

Nour-Eddine Saïl (1947-2020) était bien plus qu’un scénariste et producteur. Enseignant passionné, il a joué un rôle clé dans la fondation des Ciné-clubs du Maroc, contribuant à l’éveil cinéphilique de générations de Marocains. En tant que dirigeant de la chaîne 2M et du Centre Cinématographique Marocain, il a œuvré avec dévouement pour le développement et la promotion du cinéma national.

Vice-président du prestigieux Festival International du Film de Marrakech, Saïl a également mis son expertise et sa passion au service de l’industrie cinématographique marocaine sur la scène internationale. Critique respecté et défenseur inlassable de la culture, il a su conjuguer engagement, vision et créativité, laissant une empreinte indélébile dans l’histoire du cinéma marocain.

Une invitation à la mémoire et à la célébration

Cet hommage, ouvert à tous, sera un moment d’émotion et de réflexion sur l’héritage de Nour-Eddine Saïl. Organisé dans une ambiance intime, il permettra à ses admirateurs, ses pairs et les nouvelles générations de cinéphiles de se réunir pour honorer un homme dont la contribution au cinéma marocain reste inégalée.

L’événement rappelle non seulement la richesse du parcours de Saïl, mais aussi l’importance de perpétuer son engagement en faveur de la culture et du septième art. Que vous soyez amateur de cinéma ou simplement désireux de célébrer la mémoire d’un grand homme, cet hommage est une opportunité unique de redécouvrir l’héritage culturel marocain à travers le prisme de Nour-Eddine Saïl.

Rendez-vous le 15 décembre à 17h au Cineatlas Rabat Colisée pour partager ce moment de souvenir et de gratitude.

