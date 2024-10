Le 18 octobre 2024, le Groupe Holmarcom a annoncé le lancement d’une offre de vente de 11,3 % des parts de Crédit du Maroc (CDM), marquant une étape stratégique importante pour cette banque historique. Cette opération, autorisée par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), vise à offrir au public la possibilité d’acquérir des actions, renforçant ainsi la présence de la banque sur le marché boursier marocain.

Lors d’une conférence de presse à Casablanca, le Président Directeur Général du Groupe Holmarcom, Mohamed Hassan Bensalah, a indiqué que cette opération marque un point d’inflexion pour Crédit du Maroc. Il a précisé que « l’objectif est de renforcer la position de la Banque sur le marché bancaire national et de soutenir les projets de développement de notre pôle financier ». L’opération inclut également une offre réservée aux collaborateurs de la banque, leur permettant d’acquérir des actions à des conditions préférentielles, en reconnaissance de leur rôle dans le développement de l’institution.

La période de souscription s’étend du 28 octobre au 1er novembre 2024, avec une allocation des titres prévue pour le 7 novembre et l’enregistrement à la Bourse de Casablanca le 11 novembre. Au total, 1.229.577 actions seront proposées, réparties en trois phases. La première phase est réservée aux investisseurs qualifiés, la deuxième est ouverte au grand public, et la troisième, à un prix préférentiel, est dédiée aux salariés du Crédit du Maroc.

Renforcer la liquidité et la visibilité de la Banque

Lamiae Kendili, Directrice Générale Adjointe de Holmarcom Finance Company (HFC), a souligné que cette opération permettra de doubler le flottant de la banque, augmentant ainsi la part des actions disponibles sur le marché. Selon Mme Kendili, cette augmentation du flottant favorisera une meilleure liquidité des actions, améliorera la visibilité de Crédit du Maroc auprès des investisseurs et renforcera la valorisation du titre. Elle a également rappelé que cette vente s’inscrit dans une stratégie plus large visant à développer des synergies entre les activités bancaires et assurantielles du groupe, avec un accent particulier sur la finance inclusive et verte.

Depuis son acquisition par Holmarcom en décembre 2022, Crédit du Maroc a entrepris une transformation importante, visant à repositionner la banque et à améliorer ses performances. Khalid Safir, Directeur Général de Crédit du Maroc, a expliqué que la banque a adopté une stratégie centrée sur l’expérience client, avec une révision de son offre de services et une optimisation des parcours clients. Cette démarche a permis de mieux répondre aux besoins des particuliers et des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises (PME).

Les résultats financiers de la banque au premier semestre 2024 témoignent de l’efficacité de cette stratégie, avec une croissance de 7,9 % des crédits à la clientèle et une hausse de 12,6 % du produit net bancaire (PNB). Le résultat net part du groupe a également enregistré une progression notable de 36,8 %, confirmant la pertinence des choix stratégiques du groupe.

En parallèle de cette vente, Crédit du Maroc a lancé un plan quinquennal baptisé « CDM Boost 2028 », visant à accélérer la croissance commerciale de la banque, renforcer sa transformation digitale et améliorer ses services. Ce plan repose sur quatre axes : la refonte de l’offre et des parcours clients, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, le développement de nouveaux relais de croissance et l’expansion en Afrique subsaharienne.

L’objectif est de transformer Crédit du Maroc en une banque universelle moderne, capable de répondre aux besoins variés des particuliers, des entreprises et des institutions marocaines. Le groupe a également renforcé son modèle de gouvernance et de gestion des risques afin de garantir une croissance durable et conforme aux normes internationales.

Le lancement de cette offre publique de vente se veut être une étape clé dans la trajectoire de Crédit du Maroc. Holmarcom cherche à attirer une plus large base d’investisseurs, tout en maintenant une majorité de contrôle pour assurer la mise en œuvre de sa stratégie à long terme. Selon Idriss Berrada, Directeur Général d’Attijari Finances Corp, cette opération est pensée pour offrir une accessibilité accrue aux investisseurs marocains, du grand public aux salariés, tout en préservant la stabilité et la solidité de la gouvernance de la banque.

