Hendiya, une marque de soins cosmétiques naturels du Maroc à base d’huile de pépins de figue de barbarie certifiée bio par ECOCERT, ouvre sa quatrième boutique immersive à Marrakech, dans le quartier de Gueliz.

Après le succès à Casablanca et Tanger, cette expansion témoigne de son engagement envers sa clientèle. Hendiya combine sa présence digitale avec des espaces physiques offrant des conseils personnalisés et des soins exclusifs, tout en promouvant la durabilité environnementale.

La Directrice Générale, Hasnae El Alami, exprime son enthousiasme pour cette nouvelle étape et son désir de partager la passion de la marque avec la communauté de Marrakech. Hendiya met en valeur le « Made In Morocco » en s’approvisionnant localement et en privilégiant des artisans marocains pour les emballages. La marque est présente dans des concept stores, des hôtels de luxe et des aéroports nationaux, ainsi que dans des points de vente internationaux en France, en Espagne, en Belgique, en Autriche, aux États-Unis et aux Émirats arabes unis.

