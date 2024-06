Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a annoncé une croissance de l’économie nationale de 3,4% en 2023, comparativement à 1,5% en 2022. Cette performance est attribuée principalement à la demande intérieure, dans un contexte de forte inflation et de réduction du besoin de financement de l’économie nationale, selon une note d’information du HCP sur la situation économique de l’année écoulée.

Les activités non agricoles ont connu une augmentation en volume de 3,5%, tandis que le secteur agricole a enregistré une hausse de 1,4%. Plus précisément, la valeur ajoutée du secteur primaire a augmenté de 1,6% en 2023, après une forte baisse de 11,8% l’année précédente. Cette évolution s’explique par une hausse de 1,4% de l’activité agricole et de 7% de celle de la pêche.

Le secteur secondaire a également montré des signes de reprise avec une hausse de 1,3%, après une baisse de 2,7% en 2022. Cette performance résulte notamment de l’augmentation des valeurs ajoutées de l’industrie manufacturière (2,7%), des services d’électricité, gaz, eau, assainissement et déchets (0,7%), bien que l’industrie d’extraction et le secteur du bâtiment et travaux publics aient connu des baisses respectives de 2,7% et 0,4%.

Le secteur tertiaire, en revanche, a vu son taux de croissance ralentir, passant de 6,8% en 2022 à 4,4% en 2023. Ce ralentissement a touché plusieurs sous-secteurs, dont l’hébergement et la restauration (23,5%), la recherche et développement et les services aux entreprises (5,1%), ainsi que les services financiers et assurances (5%). En revanche, les activités de transport et entreposage ont accéléré à 5,9%, tout comme les services immobiliers (3%) et le commerce et la réparation de véhicules (1,5%).

Le Produit Intérieur Brut (PIB) en volume a ainsi enregistré une hausse de 3,4% en 2023, soutenu par une augmentation de 4,9% des impôts nets des subventions sur les produits.

L’épargne nationale a représenté 28,2% du PIB en 2023, contre 26,7% en 2022. Cette évolution reflète une hausse de 7,6% de la consommation finale nationale en valeur, légèrement inférieure à celle de 7,7% l’année précédente. Le revenu national brut disponible a également connu une forte accélération, avec un taux de croissance de 9,7%, atteignant 1.576 milliards de dirhams en 2023.

L’investissement brut a représenté 28,8% du PIB, en baisse par rapport aux 30,3% de l’année précédente, tandis que le besoin de financement de l’économie nationale a diminué, passant de 3,6% du PIB en 2022 à 0,6% en 2023.

La demande intérieure a augmenté de 3,3% en 2023, contribuant à hauteur de 3,7 points à la croissance économique, contre une contribution négative de 1,3 point en 2022. Les dépenses de consommation finale des ménages et des ISBLSM ont augmenté de 3,9%, avec une contribution de 2,4 points à la croissance. L’investissement brut a également connu un taux d’accroissement de 1,5%, contribuant positivement à hauteur de 0,5 point.

La consommation finale des administrations publiques a augmenté de 4,1%, contribuant à hauteur de 0,8 point à la croissance. Par ailleurs, les exportations de biens et services ont augmenté de 8,8%, tandis que les importations ont augmenté de 7,4%, dégageant une contribution négative de 0,3 point aux échanges extérieurs de biens et services.

LNT

Partagez cet article :