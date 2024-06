La ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, a affirmé que la carte de personne en situation de handicap, qui a été créée dans le cadre d’une collaboration avec les départements concernés et la société civile, donne accès à plusieurs prestations sociales, médicales et paramédicales.

Dans un entretien accordé à la MAP, Mme Hayar a expliqué que le décret n° 2.22.1075, relatif à l’octroi de la carte de personne en situation de handicap, contribuera grandement à l’établissement de critères objectifs permettant aux personnes concernées de bénéficier des services fournis.

Mme Hayar a fait état, dans ce cadre, du lancement du système électronique dédié à l’émission de ladite carte, lequel est relié au dossier médical de la personne en situation de handicap et au Registre social unifié.

Un nouveau système d’évaluation du handicap est en préparation, en coordination avec les départements et les organismes concernés et en concertation avec les associations de la société civile travaillant dans le domaine du handicap, a fait savoir la ministre.

Il s’agit ainsi, a-t-elle poursuivi, d’adopter un référentiel standard approuvé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour définir le handicap et déterminer d’une manière précise ses degrés, afin de permettre à cette catégorie de la population de participer aux différents domaines de la vie quotidienne dans un cadre qui préserve sa dignité et promeut l’égalité des chances.

En ce qui concerne les privilèges offerts, la responsable a fait état de la création d’un comité de pilotage pour la mise en œuvre de ladite carte, qui travaillera sur le sujet et comptera des représentants de tous les départements concernés.

Dans ce sens, a-t-elle précisé, le comité a convenu de définir une feuille de route intégrant trois dimensions (procédurale, technologique et paquet de services) afin d’identifier les prestations qui seront inclues dans le paquet de services fixé par le comité et inclus dans l’expérience pilote menée dans la région de Rabat-Salé-Kénitra.

Afin de faciliter l’accès des personnes en situation de handicap à ce document, Mme Hayar a indiqué qu’il a été décidé d’opter pour une carte numérisée, tout en veillant à accompagner le chantier Royal de protection sociale et à assurer la convergence entre tous les départements concernés, notamment le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Économie et des Finances et le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Un processus multi étapes a été mis en place pour l’activation de cette carte, a-t-elle indiqué, ajoutant qu’il s’agissait en premier lieu de développer une vision claire de sa mise en œuvre, particulièrement en ce qui concerne le système d’évaluation du handicap conformément aux normes de l’Organisation mondiale de la santé, adoptées comme référence pour l’harmonisation avec les conventions internationales en la matière. Selon Mme Hayar, Rabat-Salé-Kénitra a été choisie comme région pilote, étant donné que le système d’évaluation du handicap y a été déjà expérimenté en tant que première étape pour établir le mécanisme de référence pour l’évaluation du handicap. Les dispositions du décret seront étendues, par la suite, au reste du Royaume. Compte tenu de l’attention particulière que le Royaume accorde à la catégorie des personnes en situation de handicap, le ministère de l’Économie et des Finances a présenté le dossier relatif à la création de la carte de personne en situation de handicap aux partenaires internationaux du Maroc, notamment la Banque mondiale (BM), qui a approuvé l’octroi de 10 millions de dollars pour la mise en place du système numérique y afférent en intégrant les dernières évolutions technologiques, a fait savoir la ministre. L’accent est mis sur la préparation d’une infrastructure appropriée pour la mise en place de ce système numérique, a-t-elle souligné, notant qu’il a été procédé, dans ce cadre, à la dématérialisation des Centres d’orientation et d’assistance aux personnes en situation de handicap et à la formation de leur personnel pour qu’il puisse mettre en œuvre ce système en coordination avec le staff de l’Entraide nationale et de l’Agence de développement social.

A cet égard, la responsable gouvernementale a salué les efforts précieux de toutes les composantes de la société civile travaillant dans le domaine du handicap, des associations des professionnels de la santé et de divers experts.

Le Conseil de gouvernement a récemment approuvé le projet de décret n° 2.22.1075 relatif à l’octroi d’une carte de personne en situation de handicap et la création d’une plateforme digitale pour la réception des demandes d’obtention de la carte et la gestion de sa procédure.

