PARTAGER Hausse de 200% des transferts d’argent des MRE en Belgique vers le Maroc

Les envois de fonds des Marocains résidant en Belgique vers le Maroc ont connu une hausse de 200% en juillet 2020 par rapport à la même période de l’année dernière, selon des données de la société de transfert d’argent « Moneytrans ».

Alors que durant les premières semaines du confinement, les activités de Moneytrans affichaient un recul d’environ 50%, la société internationale basée à Bruxelles, affirme enregistrer depuis début juillet une hausse du nombre de transactions de 200% vers le Maroc et de plus de 50% vers d’autres destinations comme la République démocratique du Congo et le Rwanda.

Pour Moneytrans, l’un des trois grands établissements d’envoi d’argent à l’étranger présents sur le marché belge avec Western Union et Ria, cette forte augmentation s’explique notamment par les restrictions sur les voyages liées à la pandémie de Covid-19.

« Les familles marocaines par exemple ont un budget consacré à leurs vacances (…). Comme cette année elles ne peuvent pas dépenser cet argent sur place ou amener du cash en main propre, elles envoient le montant à la famille via nos services », explique le PDG de Moneytrans, Jérémy De Smet.

Il faut ajouter à cela l’Aïd, souligne-t-il, notant que les fêtes religieuses génèrent toujours des envois de fonds supplémentaires.

Selon le PDG de Moneytrans, ces chiffres traduisent aussi une solidarité accrue des populations d’origine étrangère qui envoient davantage d’argent en ces moments difficiles pour venir en aide à leurs familles.

En 2019, les transferts d’argent vers ou depuis l’étranger liés à l’immigration ont représenté en Belgique 1,35 milliard d’euros, selon les chiffres de la Banque nationale de Belgique.

En 2017, les transferts d’argent des Marocains résidant en Belgique pesaient 39 % du nombre de transactions et 21 % en valeur.

LNT avec Map