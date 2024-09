Hanane Amraoui et Ali Oubassidi s’apprêtent à défendre les couleurs du Maroc lors du prestigieux Rallye du Maroc. Ce duo est l’une des deux seules équipes marocaines engagées cette année.

Hanane Amraoui, fondatrice du Nour Rallye Raid, est une figure emblématique du monde des rallyes. Elle allie aventure et solidarité, créant un événement qui met en avant les paysages époustouflants du désert marocain tout en favorisant la compétition et l’entraide. Son engagement envers les jeunes filles de Merzouga témoigne de sa conviction que le sport peut être un puissant moteur de changement social.

Accompagnée d’Ali Oubassidi, Hanane a un objectif ambitieux : participer au Dakar dans deux ans. Leur engagement dans le Rallye du Maroc constitue une étape clé vers cette aspiration internationale.

À travers cette aventure, Hanane et Ali souhaitent inspirer les femmes et les jeunes du Maroc à poursuivre leurs rêves avec courage et détermination, prouvant ainsi que les ambitions n’ont pas de frontières.

