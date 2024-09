Le Directeur général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire, M. Abdellatif Hammouchi, a pris part, les 3 et 4 septembre, à la 8ème réunion d’INTERPOL des chefs de police de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), tenue au siège de l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC) à Lyon.

M. Hammouchi a conduit la délégation marocaine participant aux travaux de cette importante réunion sécuritaire qui a rassemblé les responsables des services de sécurité et de police dans la région MENA, ainsi que des Comores, Djibouti, de la Somalie, du Soudan et de la Mauritanie, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Cette réunion a permis aux services de la sûreté nationale du Royaume de mettre en avant leur expérience en matière de lutte contre les nouvelles formes de criminalité au niveau régional et d’examiner les défis sécuritaires émergents dans la région, y compris la lutte contre le crime organisé, les flux financiers issus du piratage informatique, les menaces d’enrôlement et de radicalisation en ligne, le financement par les crypto-monnaies, les risques d’attaques terroristes via des drones, ainsi que les menaces atypiques, ajoute la même source.

Ainsi, la délégation marocaine a présenté un exposé exhaustif sur le partage d’expériences et d’informations relatives à la lutte contre la cybercriminalité et ses formes émergentes, en particulier à la lumière des menaces grandissantes liées à l’utilisation abusive des nouvelles technologies à des fins criminelles ou terroristes.

La réunion a également été marquée par la présentation par INTERPOL de diverses solutions, applications informatiques et bases de données mettant en évidence la manière dont l’OIPC répond aux nouveaux menaces et risques, à travers le développement de la plate-forme biométrique d’INTERPOL, l’évaluation de la menace criminelle internationale et le Réseau d’analyse et de renseignement d’INTERPOL, outre les mécanismes de soutien et d’assistance qu’INTERPOL est à même d’apporter aux pays membres en matière de formation et de lutte contre les différentes formes de criminalité transnationale.

En marge de cette réunion, M. Hammouchi a eu un entretien avec le nouveau directeur de la Direction de la cybercriminalité d’INTERPOL, Neal Jetton, au cours duquel les deux responsables ont examiné les projets et les perspectives de coopération entre le Maroc et INTERPOL dans le domaine de la neutralisation et de la lutte contre les risques liés à l’utilisation des technologies dans des projets criminels et terroristes.

M. Hammouchi a aussi effectué une visite au Centre de commandement et de coordination d’INTERPOL, sis au siège du Secrétariat général de l’OIPC, précise la même source, soulignant qu’il s’est entretenu avec ses responsables au sujet des mécanismes de renforcement de la coopération en matière d’enquêtes transfrontalières et de poursuites internationales des personnes recherchées au niveau international.

Lors de cette réunion, la délégation marocaine a également eu des entretiens bilatéraux et multilatéraux avec des responsables d’INTERPOL et des services de sécurité et de police dans la région MENA portant sur les moyens de coordonner les efforts pour faire face aux défis et risques sécuritaires, selon une vision commune et collective en mesure de surveiller les ramifications régionale et internationale du crime organisé et du terrorisme, conclut le communiqué.

LNT avec Map

