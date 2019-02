PARTAGER Halieutis 2019: Une 5ème édition marquée par l’adoption de l’accord de pêche Maroc/UE

Il est important de rappeler qu’en 2017, lors de sa 4ème édition, Halieutis s’était tenu dans un contexte marqué par des relations tendues entre le Maroc et l’UE. Plusieurs dizaines de navires espagnols interdits à l’époque d’accéder aux eaux marocaines avaient été affectés par les 18 mois de suspension des accords de pêche. C’est dire que la crainte de revivre le scénario de 2013 où les tractations ont duré plus 24 mois inquiétait beaucoup plus l’Espagne que les autres.

Aujourd’hui, le contexte n’est plus le même. L’accord agricole entre le Maroc et l’UE vient d’être signé. Idem pour l’accord de Pêche voté par le parlement européenne à une majorité écrasante. Preuve, de l’avis de beaucoup, d’un partenaire marocain de plus en plus exigeant, mais surtout veillant davantage sur ses intérêts aussi bien économiques, géostratégiques que politiques. La flotte européenne est désormais autorisée naviguer de Cap Spartel au Cap Blanc.

Et on ne s’arrête pas en si bon chemin! L’invitée d’honneur de cette cinquième édition n’est autre que la Norvège, un pays connu pour ses positions pro-polisario, comme d’ailleurs une panoplie de pays nordiques. Mais il est important de souligner qu’à côté, la Norvège est à l’honneur en tant qu’acteur majeur de la pêche maritime et de l’aquaculture et deuxième plus grand exportateur mondial de poisson et de produits à base de poisson, ont souligné les organisateurs dans un communiqué, précisant que ce pays a développé un vaste secteur de la salmoniculture, avec une expertise aquacole qui remonte à 1850.

D’ailleurs, la veille de l’inauguration de Halieutis 2019, le ministre de l’Agriculture et la Pêche Maritime Aziz Akhannouch s’est entretenu avec M. Roy Angelvik, secrétaire d’État auprès du Ministre des Pêches du Royaume de Norvège. Une occasion pour Akhannouch de rappeler la place du Maroc en tant que premier producteur de poissons en Afrique et le potentiel du Royaume en termes de valorisation, soulignant tout l’intérêt que suscite l’expérience norvégienne. La lutte contre la pêche illicite non-déclarée et non-réglementée (INN) a dans ce sens occupé une place centrale lors des échanges.

La vieille aussi de l’inauguration du Salon, Aziz Akhannouch a effectué une visite au navire russe Alexandr Kosarev, où il s’est entretenu avec M. Ilya Shestakov, vice-ministre russe de l’Agriculture et président de l’Agence Fédérale Russe des Pêches. Cette visite a été l’occasion de débattre du renouvellement de cet Accord qui prendra fin le 14 mars 2020. Par la même occasion, les deux parties ont signé le PV de la 4ème session de la commission mixte Maroc-Russie sur l’accord de coopération en matière de pêches maritimes. Cette commission s’est tenue 18 février à Agadir sous la présidence de Mme Zakia Driouch, SG de la Pêche Maritime. D’une durée de 4 ans, cet accord permet à une flotte de 10 navires russes d’opérer dans les eaux marocaines en Atlantique sud jusqu’au Cap blanc. Cet accord permet également l’emploi de plus de 300 marins marocains.

La vieille du salon, une conférence sur l’Initiative de la Ceinture Bleue a été au menu aussi. Des représentants de 22 pays, parmi lesquels 17 ministres, ont pris part à cette rencontre de haut niveau qui a réuni plusieurs ministres de Norvège, d’Espagne, de la Fédération de Russie et de Côte d’Ivoire ainsi que des experts internationaux et des membres de la FAO. Aziz Akhannouch a saisi l’occasion pour rappeler que l’Afrique, qui sera à l’origine de la moitié de la croissance démographique dans trente ans, ne contribue aujourd’hui qu’à 7% de la production mondiale de poisson et seulement 3% du commerce international des produits de la pêche.

À l’issue de la conférence, la Déclaration d’Agadir sur l’Initiative de la Ceinture Bleue a été prononcée par l’ensemble des représentants. Elle réaffirme l’engagement des parties en faveur de l’Agenda 2030, adopté par l’AG des NU en septembre 2015, et ses Objectifs de Développement Durable (ODD), et souligne «le rôle stratégique que représentent l’économie des océans et l’aquaculture en Afrique en termes d’alimentation, de croissance économique, d’emplois et d’innovations», tout en reconnaissant «le défi posé par le changement climatique, ses menaces sur l’équilibre des écosystèmes côtiers et marins et ses impacts sur la pêche et l’aquaculture, sources d’emplois et de sécurité alimentaire de plusieurs millions de personnes en Afrique.»

Pour rappel, afin de mobiliser le potentiel dont recèle ce secteur porteur, le Maroc avait lancé dès 2009 le plan Halieutis. En 2017, le secteur halieutique a réalisé une production totale de 1,4 million de tonnes, soit un taux de réalisation de près de 84% de l’objectif fixé par le Plan Halieutis à l’horizon 2020.

En termes de performance commerciale, près de 21,2 MMDH d’exportations ont été réalisés en 2017 (soit 70,5% de l’objectif en 2020) contribuant ainsi à près de 58% des exportations agro-alimentaires et à plus de 16% des exportations totales des biens. Le secteur assure également près de 700 000 emplois directs et indirects.

Un secteur, comme on le voit, stratégique pour le Maroc à plusieurs niveaux. Seul bémol, entre autres : le prix du poisson qui reste très cher pour une bonne partie des citoyens marocains qui se contentent uniquement de la sardine…et encore. Inadmissible, compte tenu du potentiel halieutique du pays, et on ne le dira pas assez !

Hassan Zaatit