Haj 1440 : Il y aura 750 encadrants pour les pèlerins marocains, annonce Toufiq

L’augmentation du nombre d’encadrants marocains des pèlerins pour atteindre un total de 750 est l’une des nouveautés de la saison du pèlerinage 1440 de l’Hégire, a indiqué mardi à Rabat le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

En réponse à une question sur « les moyens de surmonter les problèmes dont souffrent les pèlerins marocains » présentée par le groupe du PAM à la Chambre des conseillers, le ministre a souligné que les autorités saoudiennes ont donné leur aval à l’augmentation du nombre d’encadrants des pèlerins marocains, passant ainsi de 650 à 750.

Le ministère a œuvré pour faire en sorte que l’ensemble des provinces et régions soient dotées d’encadrants et pour que ceux-ci soient connus et contactés par les pèlerins avant et durant le voyage dans les Lieux Saints de l’Islam.

L’accent a été également mis sur l’initiation des encadrants et accompagnateurs des pèlerins pour qu’ils soient bien au fait des nouveautés de la saison du Haj et des démarches suivies afin de surmonter les problèmes rencontrés l’an dernier, notamment en matière de séjour et de transport, a-t-il expliqué.

Les accompagnateurs, a-t-il noté, seront incités à entrer en contact avec les pèlerins dont ils devront assurer l’encadrement avec une moyenne de 50 personnes pour chaque encadrant, à la faveur des sessions de formation programmées au Maroc.

M. Toufiq a fait observer que parmi les nouveautés de la saison 1440 figure le recours de moins en moins fréquent au système de deux groupes par bus (pour 60 % des pèlerins) à travers la mobilisation de 330 bus. Il a aussi indiqué que les autorités aéroportuaires saoudiennes ont accédé à une demande formulée par la RAM pour une programmation moins intense des vols afin de faire en sorte que la durée de séjour des fidèles en Arabie Saoudite ne dépasse par les 30 jours.

Il a rappelé dans ce contexte qu’il a été convenu avec l’Établissement des Moutawifs des pèlerins des pays arabes de servir aux pèlerins des repas fraichement cuisinés au lieu des nourritures en conserve.

LNT avec MAP