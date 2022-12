Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a présidé, ce mercredi 07 décembre 2022 à Had Kourt (Province de Sidi Kacem), la cérémonie d’inauguration du Centre Régional des Jeunes Entrepreneurs Agricoles et agroalimentaires (CRJEA) et de distribution de matériel agricole au profit des coopératives agricoles bénéficiaires de la subvention accordée dans le cadre de l’appel à projets portant sur la promotion de l’entreprenariat agricole.

Il est à souligner que l’aménagement et l’équipement du CRJEA de Had Kourt et la promotion de l’entreprenariat agricole s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement à l’opération pilote de Melkisation des terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation du Gharb et du Haouz, déployée au titre de l’activité « Foncier rural » relevant du programme de coopération « Compact II » conclu entre le Maroc et le Gouvernement des Etats-Unis, représenté par MCC. Elles sont également en ligne avec les objectifs de la nouvelle stratégie de développement agricole « Génération Green 2020-2030 ».

Ainsi, l’Agence MCA-Morocco et l’ONCA ont aménagé et équipé le centre de Had Kourt pour favoriser l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs agricoles, notamment des jeunes et des femmes. Ce centre modèle a pour ambition de créer un cadre de proximité pour l’incubation, la formation, le conseil personnalisé et l’accompagnement des projets entrepreneuriaux locaux, focalisé sur les besoins du territoire et doté de nouvelles technologies. Particulièrement orienté pour encourager la participation des femmes et des jeunes au développement agricole, le centre a été aménagé en prenant en considération les besoins d’accompagnement de ces deux catégories afin de leur offrir des espaces entièrement équipés, modulables et connectés, à savoir un centre de formation, un laboratoire, un centre d’incubation, un espace dédié aux femmes, des parcelles de démonstration et une station agro-météorologique. Aussi, un minibus a été acquis et mis à la disposition du centre afin de faciliter les déplacements des agriculteurs et agricultrices.

S’agissant du matériel agricole, il a été acquis et distribué en vertu des conventions de subvention signées le 15 avril 2022 avec 15 coopératives porteuses de projets sélectionnés à l’issue d’un processus rigoureux d’évaluation et d’accompagnement en pré-création, engagé au titre d’un appel à projets aspirant à promouvoir une approche innovante et inclusive de l’entreprenariat agricole visant l’autonomisation économique des femmes et des jeunesvivant de la terre et/ou ayant un lien avec elle.Les coopératives sélectionnées bénéficient d’un appui technique et financier visant à améliorer leurs systèmes de production et à développer et renforcer leurs activités économiques en lien avec le secteur agricole.

Totalisant un budget de près de 19,5 MDH et subventionnés à hauteur de 80% grâce au soutien du « Compact II » (15,6 millions de DH), les projets portés par les coopératives sélectionnées concernent les provinces de Kénitra (4 projets), de Sidi Slimane et de Sidi Kacem (3 projets chacune) et d’ElKelâa des Sraghna (5 projets).Devant générer près de 27.000 journées de travail par an, ces projets couvrent divers domaines, notamment les services, l’oléiculture, la valorisation du lait, l’agro-écologie, l’agro-tourisme, l’héliciculture, la culture d’avocat et de produits maraichers, la commercialisation de produits agricoles et de plantes aromatiques et médicinales…

