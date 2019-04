PARTAGER Habib El Malki réélu à la tête de la Chambre des représentants

Habib El Malki, de l’Union socialiste des Forces populaires (USFP), a été réélu, vendredi, président de la Chambre des représentants, lors d’une séance plénière à l’occasion de l’ouverture de la session printanière de la Chambre.

Candidat unique à sa propre succession, M. El Malki a été réélu pour le reste de la législature 2016-2021, en recueillant 245 voix sur les 290 exprimées, contre 14 bulletins nuls, 18 bulletins blancs et 13 enveloppes vides.

Lors de cette séance, le groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme a annoncé qu’il ne participait pas au vote.

Intervenant à cette occasion, M. El Malki s’est dit fier de la confiance placée en sa personne par les députés, soulignant qu’il continuera à œuvrer de concert avec l’ensemble des organes de la Chambre et avec toutes les composantes de l’institution législative, avec la même détermination d’accomplir les projets non encore réalisés.

« Nous continuerons d’œuvrer avec plus de détermination pour concrétiser le concept du parlement de proximité et le rendre tangible auprès des citoyens, de manière à consacrer le statut de la Chambre en tant qu’institution en interaction avec le contexte national, les aspirations et le dynamisme de la société », a-t-il affirmé, soulignant la poursuite des chantiers entamés, dans l’ultime but de moderniser l’institution et de consolider son statut en la plaçant au cœur des préoccupations de la société.

La Chambre des représentants est appelée, en vertu de son statut constitutionnel, à relever les défis et à être au cœur de la dynamique de la réforme, a-t-il insisté, assurant qu’il s’emploiera à accélérer l’achèvement des projets de réforme, mis en œuvre conformément au plan d’action de la Chambre, l’objectif étant d’assurer une gestion davantage moderne de l’administration parlementaire, en vue de répondre aux besoins d’une institution législative en interaction avec son environnement social et institutionnel au niveau des défis actuels et futurs.

La séance d’élection s’est tenue conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 62 de la Constitution et des articles 24, 25 et 26 du règlement intérieur de la première chambre du Parlement.

LNT avec MAP