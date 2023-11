Un projet pilote urbain dédié à la mobilité électrique a été lancé lundi, à Marrakech, à l’initiative de la plateforme de recherche, de test et de formation en énergies renouvelables, Green Energy Park (GEP) relevant de l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN).

Fruit d’une collaboration entre GEP et la startup « POGO », dans le cadre du projet « Solutions énergétiques durables pour l’Afrique » (SESA-Sustainable Energy Solutions for Africa), financé par la Commission Européenne (CE) dans le cadre du programme H2020 et regroupant plusieurs partenaires africains et européens, cette initiative visant le renforcement du développement socioéconomique local, a bénéficié à 14 filles membres de l’Association pour la scolarisation de la jeune fille rurale (ASJFR) de Marrakech.

Ce démonstrateur urbain nouvellement inauguré vise à offrir à ces jeunes filles membres de l’association l’accès à des motos électriques qui faciliteront leur transport vers l’université en utilisant une solution propre et durable.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l’ASJFR, Touria Binebine, a exprimé sa joie de voir cette association bénéficier du programme de distribution de ces motos électriques, soulignant que l’initiative permettra aux étudiantes inscrites dans des établissements universitaires éloignés de Dar Attaliba de profiter d’une plus grande liberté de mobilité et de s’adapter aux horaires changeants de l’université.

« Cette initiative innovante contribuera également à promouvoir la scolarisation des filles rurales dans les divers établissements universitaires », a-t-elle ajouté.

Pour sa part, l’étudiante Fadoua Samih, qui poursuit ses études de licence dans la filière de l’ingénierie de biologie médicale et techniques de laboratoire, a mis en avant l’importance d’une telle initiative, qui permettra de faciliter le déplacement entre Dar Attaliba et les établissements universitaires, et de poursuivre les études dans d’excellentes conditions.

A rappeler qu’après validation de ce démonstrateur urbain et son modèle économique, il fera l’objet d’une réplication dans des pays africains.

Fruit d’une collaboration entre l’IRESEN et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), le Green Energy Park est une plateforme d’expérimentation, de recherche et de formation en énergies renouvelables basée dans la ville verte de Benguérir.

Cette plateforme unique, première en Afrique, permet d’une part de créer des synergies et des coalitions entre plusieurs institutions de recherche marocaines afin d’atteindre l’excellence, et d’autre part d’acquérir des connaissances et du savoir-faire grâce à des partenariats avec d’autres universités et des industries marocaines.

