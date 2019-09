PARTAGER Grande opération de distribution de véhicules utilitaires à Casablanca

Une opération de distribution d’ambulances, de camions pour la collecte des déchets et de bus scolaires au profit de communes dans la région Casablanca-Settat, d’un montant global de 66 millions de DH, a eu lieu lundi à Casablanca.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des actions entreprises par le conseil de la région pour renforcer les secteurs de santé et de l’enseignement afin de lutter contre la déperdition scolaire et concrétiser la solidarité spatiale.

S’exprimant à cette occasion, le président du conseil de la région, Mustapha Bakkoury a qualifié cette opération d »’importante » vu l’enveloppe budgétaire qui lui a été accordée, soulignant que cette action porte sur 49 ambulances, 40 camions et 58 bus scolaires pour permettre aux populations d’accéder aux services de bases, appuyer la scolarisation et lutter contre la déperdition scolaire.

Il a ajouté que cette opération profite à 121 communes, soulignant que le choix a été fait selon des indices de développement de chaque commune.

Le conseil de la région vise à travers cette opération à faire face aux défis de développement local en vue de répondre aux attentes des habitants de la région et adhérer pleinement aux efforts consentis pour réduire les disparités spatiales et appuyer l’accès aux services de base conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI.

Dans ce contexte, M. Bakkoury a rappelé la stratégie de développement de la région qui a pour finalité l’amélioration des services, le renforcement de l’égalité des chances, la solidarité, la proximité et l’efficacité .

Pour atteindre ces objectifs, a-t-il poursuivi, le conseil a tracé une feuille de route intégrée qui vise à faire de la région le cadre idéal pour la dynamisation des stratégies nationales et la concrétisation des politiques publiques régionales à travers des axes visant à renforcer la politique de proximité et de décentralisation, la distribution équitable des infrastructures et équipements de base, en prenant en considération les spécificités de chaque région.

Il a rappelé que le rural occupe une place de choix dans le programme de la région via l’axe « le monde rural intégré » qui comporte des projets ambitieux qui visent à réduire les disparités spatiales par la mise en place de programmes pour l’approvisionnement en eau potable, l’électrification et l’accès aux services de base et aux infrastructures.

Pour sa part, le Wali de la région Casablanca-Settat, Said Ahmidouche, a mis l’accent sur l’importance de cette opération qui a concerné particulièrement le monde rural pour permettre notamment aux jeunes de poursuivre leurs études, soulignant que cette opération permettra également de désenclaver les zones urbaine de la région.

L’acquisition des ambulances est de nature à répondre aux besoins de ces populations en matière de santé, a notamment indiqué M. Ahmidouche qui a salué le choix des communes cibles tout en soulignant la responsabilité partagée dans la bonne gestion de ces outils.

LNT avec MAP