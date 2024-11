La troisième édition du Grand Prix d’Afrique (GPA) se tient du 31 octobre au 2 novembre 2024 à l’Hippodrome de Marrakech. Organisé par la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) en partenariat avec l’Association des Loteries d’Afrique (ALA), cet événement de prestige est devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés de courses de chevaux, les professionnels du secteur hippique et les acteurs des jeux de hasard. L’édition 2024 vise à renforcer la place du Maroc en tant que leader régional dans l’organisation d’événements hippiques d’envergure internationale.

Objectifs et ambitions de l’événement

Le Grand Prix d’Afrique s’affirme comme un pôle de coopération et d’échanges Sud-Sud, réunissant des experts et des professionnels des loteries africaines. Il a pour ambition de promouvoir l’expertise africaine dans le domaine des jeux et des courses hippiques, tout en consolidant les partenariats interafricains par le partage de bonnes pratiques.

L’accent est également mis sur la promotion de jeux responsables, contribuant ainsi au développement de la filière équine et à une intégration économique durable sur le continent. En rassemblant des participants de plusieurs pays, le GPA 2024 crée un espace de dialogue autour des enjeux contemporains du secteur.

Historique et contexte

Créé pour célébrer les liens entre les loteries africaines et promouvoir les courses de chevaux sur le continent, le Grand Prix d’Afrique a été organisé à Vincennes pendant dix ans avant de prendre racine au Maroc en 2022. Depuis, Marrakech est devenue le lieu d’accueil du GPA, attirant des participants de divers pays et renforçant la visibilité internationale des courses africaines. L’édition 2023 a été un franc succès, avec plus de 3 000 visiteurs et une dynamique renforcée des courses de chevaux en Afrique.

Innovations et nouveautés de l’édition 2024

Pour cette édition, le GPA présente un format enrichi incluant un séminaire thématique et une exposition interactive. Ces nouveautés offrent une plateforme propice aux échanges et permettent d’aborder les enjeux contemporains des jeux hippiques et des loteries :

•Séminaire thématique : Une journée dédiée aux délégations africaines et experts pour explorer les régulations des jeux, notamment sur les plans sécuritaires, juridiques et fiscaux.

•Exposition interactive : Un espace permettant aux acteurs du secteur de présenter leurs activités et solutions techniques innovantes.

•Opportunités de networking : Des sessions de réseautage élargies pour renforcer les collaborations interafricaines et favoriser les échanges entre les différents participants.

Programme de l’événement

Étendu sur trois jours, le GPA 2024 propose un agenda riche et varié :

•31 octobre 2024 : Cérémonie d’inauguration avec discours de bienvenue et visite des stands d’exposition.

•1er novembre 2024 : Journée de séminaires avec interventions de sponsors, sessions de networking et échanges sur la régulation des jeux.

•2 novembre 2024 : Journée dédiée aux courses de chevaux, incluant les compétitions phares et le prestigieux Grand Prix d’Afrique.

Le Grand Prix d’Afrique 2024 promet ainsi d’être un événement majeur, affirmant la position du Maroc comme une plateforme de référence pour les courses de chevaux et les jeux en Afrique. Cette édition marque un tournant pour le secteur hippique sur le continent et invite les acteurs du monde entier à découvrir les talents et l’innovation africains dans ce domaine.

Partagez cet article :