PARTAGER Le gouvernement se mobilise contre le froid qui sévit dans le Royaume

Le Chef du Gouvernement Saad Eddine El Othmani a fait état vendredi d’une mobilisation générale dans plusieurs régions du Royaume pour faire face aux effets de la vague de froid et des chutes de neige qui ont atteint une ampleur sans précédents dans certaines zones.

Dans une allocution lors de la réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement, M. El Othmani a indiqué que le gouvernement a dévoilé récemment un Plan national de lutte contre les effets de la vague de froid pour venir en aide aux populations des zones frappées par le froid et la neige, soulignant qu’ »il existe une mobilisation générale, en dépit du dépassement des ressources consacrées à ce programme ».

Le Chef du gouvernement s’est félicité, à cet égard, des efforts de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, saluant l’engagement des « hommes et femmes travaillant dans le cadre de ce plan pour secourir les citoyens et citoyennes », notant que « si on n’a pas encore atteint certaines zones, il y a un travail soutenu en vue de les couvrir ».

M. El Othmani a exprimé, à cette occasion, ses remerciements aux autorités locales et à l’ensemble des ministères, en particulier ceux de l’Intérieur, de l’Equipement et de la Santé, ainsi qu’aux services militaires de santé pour leur application à mettre en œuvre les instructions de SM le Roi Mohammed VI.

Au sujet des rumeurs concernant une éventuelle annulation de la gratuité de l’enseignement, le Chef du gouvernement a dénoncé une « allégation fallacieuse », réaffirmant qu’il n’y a aucune intention de prendre une telle mesure. Il s’agit seulement de droits d’inscription destinés exclusivement aux familles aisées, a-t-il dit, notant que cette opération sera encadrée par un texte d’application.

M. El Othmani a, par ailleurs, annoncé la tenue de la troisième phase des réunions du gouvernement avec les régions, samedi dans la région Fès-Meknès, qui sera suivie par une autre avec la région de l’Oriental dans trois semaines, précisant que ces réunions sont une occasion de dialogue approfondi avec les élus et la société civile, d’écoute de leurs attentes et de prospection des besoins.

Le chef du gouvernement s’est également attardé sur le lancement du Portail de réclamations en ligne « Chikaya.ma », qui est le fruit d’un travail collectif et constitue un pas en avant dans le renforcement de la lutte contre la corruption, notant qu’il sera procédé à la publication d’un rapport annuel de son action.

Il a aussi fait état du passage à la généralisation dans toutes les administrations de la certification de l’authenticité des copies, appelant les départements gouvernementaux à désigner rapidement le personnel chargé de la mise en œuvre de cette mesure.

LNT avec Map